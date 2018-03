Namesto rož in bonbončkov na protest

Protesti v znak enakopravnosti med spoloma potekajo v številnih mestih po svetu, tudi v Ljubljani

Protestni shod žensk v Washingtonu, januarja 2017

© Flickr

Na Kongresnem trgu v Ljubljani bo danes ob 16. uri protest, na katerem bo študentska organizacija Iskra zahtevala resen pristop do problematik položaja žensk. Predstavnice Iskre bodo predstavile seznam zahtev, ki zahtevajo resno obravnavo - denimo boljši položaj v družbi, kjer ženska ne bo ponižana, temveč spoštovana.

Osmi marec obeležuje simboličen dan spomina, ko so ženske bile bitke za enakost po vsem svetu. Kljub mnogim pravicam, ki so jih takrat dosegle, še do danes ni izrinjena neenakost med spoloma, temveč se iz leta v leto povečuje. V družbi je še vedno prisoten poniževalen in zaničevalen odnos do žensk, migrantov in migrantk, LGBT skupnosti in ostalih ranljivih skupin.

Letos zahtevajo drugačen pristop do problematike položaja ženske. Opozorile bodo na načine zatiranja žensk in istočasno od odločevalcev in odločevalk zahtevale, da se zahteve za izboljšanje družbenega položaja žensk vključijo v politične programe.

"Borim se za prihodnost našega naroda, ki ljubi svobodo." (Maria Lourdes Sereno)

Ob današnjem dnevu so sicer protesti za enakopravnost spolov napovedani v številnih mestih po svetu. Tako so v Španiji danes odpovedali približno 300 vlakov, saj uslužbenke na španskih železnicah stavkajo, da bi opozorile na neenakost spolov. Stavko je sklicalo kar deset sindikatov in bo prizadela tudi promet podzemne železnice, povzročila pa je tudi zelo burno razpravo v medijih. Vladajoča desnosredinska Ljudska stranka je protest ocenila za akcije "feminističnih elit in ne resničnih žensk z vsakdanjimi težavami", piše britanski BBC.

Po drugi strani so protest podprle številne znane Španke, med njimi tudi ministrica za kmetijstvo Isabel Garcia Tejerina, predsednica madridske regije Cristina Cifuentes in tudi igralka Penelope Cruz.

V Italiji so ženske na ulicah med drugim pozivale k večjemu številu kriznih centrov za žrtve družinskega nasilja ter k pravici do splava, na Filipinih pa so se aktivistke zbrale v znak protesta proti tamkajšnjemu predsedniku Rodrigu Duterteju, ki velja za enega hujših kršiteljev pravic žensk v Aziji. Zbrane je nagovorila tudi vrhovna sodnica Maria Lourdes Sereno, katera je v postopku odstavitve, ker naj ne bi plačevala davkov, kar sicer ona ne priznava. "Borim se za prihodnost našega naroda, ki ljubi svobodo," je izjavila na današnjem shodu in zatrdila, da se ne bo predala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prav tako so ženske stavkale na Irskem, kjer so v znak protesta proti strogi zakonodaji o splavu bile oblečene v črnino, v Romuniji pa je več protestnic leglo na tla in bralo imena žensk, ki so jih ubili njihovi partnerji. Tudi v ZDA naj bi protesti bili napovedani po mnogih mestih, med drugimi tudi v New Yorku, Baltimoru, Washingtonu in Philadelphii.

Feministični manifest organizacije Iskra si lahko preberete na tej povezavi.