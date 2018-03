Briga me za konec sveta

Vesna Bukovec v svoji razstavi Briga me za konec sveta opozarja na družbene probleme

Akademska kiparka Vesna Bukovec

© Uroš Abram

V galeriji Simulaker v Novem mestu bodo danes ob 19. uri odprli razstavo Briga me za konec sveta ljubljanske akademske kiparke Vesne Bukovec, ki bo na ogled do 31. marca. Predstavljena bodo njena izbrana dela, s katerimi podaja kritični pogled na odnos političnih sistemov do migrantov in na odnos posameznika do sočloveka, na lažne vesti in sovražni govor.

"Nekatere grafike in risbe na razstavi so jasen odziv na aktualno dogajanje v zahodnem svetu, povezano z begunsko krizo," je povedala kuratorka galerije Simulaker Anja Zver za STA. Skozi dela umetnica nagovarja posameznike, ki kreirajo sodobno družbo, da se vprašajo o (ne)človečnosti, empatiji, sprejemanju sočloveka, skrbnosti, sovraštvu, harmoničnem delovanju, sočutju, skrbnosti, itd.

Vesna Bukovec, rojena leta 1977 v Ljubljani, že nekaj let uporablja ilustracije in risbe za prenašanje svojih družbenokritičnih sporočil. Njene podobe so črno-bele in brez senčenja, na prvi pogled tudi zelo enostavne, nikakor pa zaradi tega ni okrnjena njihova izjemna pripovedna moč. Ustvarja različne umetniške sloge (video, fotografija, risba, instalacija) in pri tem uporablja različne postopke.

Leta 2016 je v sodelovanju s pisateljico Widad Tamimi ilustrirala 12 zgodb beguncev in begunk za projekt Begunec_ka. Na družbene probleme se odziva s humorjem, ironijo in cinizmom, tako je denimo prehod iz vegeterijanstva v veganstvo zabeležila v seriji Na čigav račun? V slednji se je posvetila krutemu ravnanju z živalmi v prehranjevalni industriji in njihovem izkoriščanju v kozmetični industriji. Ena od njenih serij z naslovom Eksploanacija pa je nastala med opazovanjem odzivov na begunsko krizo.

Vesna Bukovec je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, magistrirala je iz kiparstva, v času študija pa jo je predvsem zanimala sodobna umetnost, povezana z javnim prostorom, kot tudi socialna psihologija, psihologija množic in identitetne politike. Kot samostojna avtorica že dobrih 10 let sodeluje v umetniški skupini KOLEKTIVA, skupaj s kiparkama Metko Zupanič in Lado Cerar.