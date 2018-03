Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo deveto izdajo Festivala TRESK, glasbeno-založniški dogodek, ki predstavlja številne domače založnike, distributerje in ustvarjalce, premiero Sofoklove tragedije Ojdip v Kolonu v režiji Diega de Bree, otvoritev 21. pripovedovalskega festivala, na katerem se bodo predstavili iranski pripovedovalec Sahand Sahebdivani, Anja Štefan, Katja Preša, Boštjan Napotnik, Rok Kušlan in Katarina Nahtigal ter glasbenika Ana Kravanja in Samo Kutin, slovensko premiero dokumentarnega filma Druga linija, ki je rezultat dolgoletnih raziskav neo-avantgardne kulturne in umetniške scene konca 60. in 70. let v Novem Sadu.

Četrtek, 15. marec

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 18.00 potekal festival TRESK #9, glasbeno-založniški dogodek, ki predstavlja številne domače založnike, distributerje in ustvarjalce. Na tradicionalnem sejmišču, z vizualnimi natečaji, delavnicami in koncerti tematizira slovensko alternativno glasbeno sceno in plete socialno mrežo glasbenikov, vizualnih ustvarjalcev, založnikov, distributerjev, organizatorjev, medijev ter nenazadnje podpornikov in poslušalcev. V koncertnem delu bodo nastopili: Grupa 92, Buraza, Container Doxa in zero6teen.

JnJgxZMl6MU

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bodo ob 21.00 v okviru Aki Tour nastopili: Red Five Point Star (Slo), Joke (Fra) in Atentat (Hr).

Petek, 16. marec

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil raper The Game, ki je pod okriljem Dr. Dreja in kot član 50 Centovega znamenitega G-Unita na prelomu tisočletja s svojim prvencem The Documentary hiphoperski prestol znova postavil na ameriško zahodno obalo. Pred njim bo nastopil večkratni državni freestyle prvak Unknown.

O0PDYF77cac

V Stari dvorani SNG Maribor bo ob 20.00 premiera zadnje Sofoklove tragedije Ojdip v Kolonu, v kateri Ojdip ni več junaški rešitelj Teb in pravični kralj, ampak očetomorilec in krvoskrunec, slep begunec, ponižan pregnanec, brezdomec, ki s svojo prekleto krvjo prinaša nesrečo in strah. Pod nepredstavljivo težo sramu in ponižanja, se je primoran odmakniti s svetovnega prizorišča v globino neznane pokrajine po kateri tavata z Antigono...Režija: Diego de Brea

© Damjan Švarc

V Klubu Cankarjevega doma Ljubljana bodo ob 20.00 odprli 21. pripovedovalski festival, na katerem bodo nastopili: iranski pripovedovalec Sahand Sahebdivani, Anja Štefan, Katja Preša, Boštjan Napotnik, Rok Kušlan in Katarina Nahtigal ter glasbenika Ana Kravanja in Samo Kutin.

V SSG Trst bo ob 20.30 premiera Shakespearove komedije Ukročena trmoglavka iz druge polovice 16. stoletja, ki pripoveduje zgodbo o Katarini, ki je zaradi nenavadno ostrega in agresivnega značaja nihče ne zasnubi. Mlad plemič Petruccio pa se odloči, da jo bo poskušal ukrotiti. Njegova robatost najde pravo pot do "vzgojnih" načrtov, ki naj bi spremenili neukrotljivo žensko v ubogljivo ženo... Režija: Juš A. Zidar

© Luca Quaia

Sobota, 17. marec

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 slovenska premiera dokumentarnega filma Druga linija, ki je rezultat dolgoletnih raziskav neo-avantgardne kulturne in umetniške scene konca 60. in 70. let prejšnjega stoletja v Novem Sadu, ki do danes ostaja marginalizirana. Filmu bo sledil pogovor z režiserjem Nenadom Miloševićem in art direktorico Danielo Dimitrovsko ter njeno glavno asistentko Uno Jankov. Pogovor bo vodila umetnostna zgodovinarka in kuratorka Asta Vrečko.

yZFKKEibQYc

V Plesnem teatru Ljubljana bo ob 20.00 na ogled plesna predstava Smokey Hugs And Capuccino (Zadimljeni objemi in kapučino), ki je nastala v produkciji tanz.coop collective. Koreografija: Gisela Elisa Heredia

Nedelja, 18. marec

V SNG Drama Ljubljana bo ob 19.00 v okviru cikla Drama Akustika nastopil kralj novega sevdaha Damir Imamović.

HCNcgl0AUgM

V Mini teatru Ljubljana bo ob 19.00 otvoritev četrtega Festivala Hiša strpnosti s projekcijo nemškega filma Nevidni, ki govori o štirih nemških Judih, ki so preživeli preganjanje v Berlinu. Pred otvoritvijo bo ob 18.00 na ogled performans Spomini jedilne mize kosovskega umetnika Lekë Rezniqija, ki predstavlja mizo, ob kateri se srečujejo generacije dveh družin, ki živijo v različnih državah in kulturah.

TvxNBUSmRGU