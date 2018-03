Alternativa vsakdanjim TV vsebinam

Instalacija režiserke in videastke Valerie Wolf Gang ponuja alternativo popreprostenim, komercialnim, ponižujočim in neinteligentnim TV vsebinam, ki jih dnevno srečujemo

V Kinu Šiška Ljubljana si lahko do 31. marca ogledate instalacijo režiserke in videastke Valerie Wolf Gang z naslovom Resničnostni šov: Projekt vivarij, s katero umetnica obiskovalcem ponuja alternativo popreprostenim, komercialnim, ponižujočim in neinteligentnim TV vsebinam, ki jih dnevno srečujemo. Valerie Wolf Gang deluje na področju neodvisne filmske produkcije in sodobnih umetniških praks. Pri svojem delu uporablja različne medije in ustvarja multimedijske instalacije, ki vključujejo njene kratke filme in videe. Razstavo je pripravila kuratorka Tia Čiček.

Na tokratni razstavi gledalca vabi pred TV sprejemnik, ki ponuja mirno, zabavno in sproščujočo alternativo današnjim TV vsebinam, polnim brezsramnih oglaševalskih kampanj in popreprostenih programov. Znotraj posameznega ekrana se namesto tekmovalcev resničnostnih šovov tokrat skrivajo rastline, ki tvorijo miniaturno pokrajino, ki gledalca v naslanjaču sprošča in prinaša pravi košček narave v udobje domače dnevne sobe ali razstavnega prostora.

"Umetnica skupek živih organizmov obravnava kot video posnetek, v katerem išče kompozicije, barve, teksture in posledično občutke. Zelo počasen posnetek, ki živi znotraj TV ekrana, spremlja tudi zvočna slika, ki oriše unikatno zgodbo, ki posameznega gledalca premakne v humoren, sproščen, a kritičen svet umetničine ustvarjalnosti. Svoje na prvi pogled humorne instalacije nadgrajuje z eksplicitno in izostreno družbeno kritiko našega časa in dogajanja. Večplasten intermedijski jezik, ki ga je umetnica skozi leta ustvarjanja izoblikovala, služi ne samo kot opomin vsakdanjemu kritičnemu mišljenju, temveč prostor “visoke umetnosti” spreminja v distopično okolje, ki se sodobni družbi približuje/oddaljuje s posameznikovo izkušnjo," je ob razstavi zapisala kuratorka Tia Čiček.

Valerie Wolf Gang je leta 2015 magistrirala iz filma in sodobnih umetniških praks na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici, v času študija pa se je izpopolnjevala na Češkem (Filmová a televizní fakulta akademie múzických umění v Praze – FAMU) in Portugalskem (Escola Superior de Artes e Design de Caldas Da Rainha – ESAD). Za seboj ima umetniške rezidence v ZDA, Singapurju, Avstriji, Srbiji, na Nizozemskem, Kitajskem ipd. Svoje delo je predstavljala na večjih skupinskih in samostojnih razstavah v tujini ter doma, zanj pa je prejela tudi številne nominacije in nagrade, med drugim tudi nacionalno nagrado vesna za najboljši študijski film na Slovenskem filmskem festivalu, nagrado Top Pick Jury Award Cinemasports v Tajvanu, nagrado EFF Film Fest na Portugalskem, dvakrat pa je bila nominirana za nagrado ESSL Art Award. Trenutno deluje v Ljubljani in predava na Univerzi v Novi Gorici ter vodi delavnice filmske vzgoje in sodobnih umetniških praks v sodelovanju z različnimi neodvisnimi organizacijami doma ter v tujini.

Več o umetnici si lahko preberete v portretu Petje Grafenauer