Laži in zavajanja v slovenski proticepilski bibliji

Projekt Imuno razbija mite o nevarnosti cepiv

© Imuno

Leta 2014 je Slovenija dobila prvo »znanstveno« delo, ki je utemeljevalo zgrešenost in nevarnost cepljenja. Pred tem so se nasprotniki cepljenja praviloma zanašali na tujo literaturo, Mateja Černič pa je poskrbela, da smo tudi Slovenci dobili svojo »proticepilsko biblijo«. Njena doktorska disertacija z naslovom Ideološki konstrukti o cepljenju vse trditve o koristnosti cepiv označi za ideološke konstrukte, cepiva pa za škodljiva, nevarna in neučinkovita.

Avtorica je sociologinja, doktorirala je na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Doktorat sta recenzirala sociologa dr. Matej Makarovič in dr. Matevž Tomšič. Kljub temu pa večino njenega dela predstavlja interpretacija raziskav s področja medicine in farmacije. »Na žalost sociologinja Černičeva in njen mentor nista bila toliko samokritična, da bi za pomoč pri interpretaciji medicinskih člankov zaprosila somentorja z naravoslovnimi izkušnjami,« komentira imunolog dr. Alojz Ihan. »Posledica je tekst, poln zmedenih in napačno razumljenih naravoslovnih tez, ki z vsebino citiranih člankov pogosto nimajo niti najmanjše zveze. Zato smo namesto duhovite sociološke demitizacije nekaterih instant družbenih prepričanj o cepljenju dobili zgolj tendenciozno in neutemeljeno prirejanje naravoslovnih vsebin v sistematično nizanje »dokazov« o neučinkovitosti in škodljivosti cepljenja. Zato tekst z obetavnim naslovom na koncu naravoslovnemu bralcu pusti grenak okus šarlatanstva in osuplosti, da akademska stroka takemu tekstu podeli status znanstvenega dela.«

O PROJEKTU IMUNO



Študenti ljubljanske Medicinske fakultete v okviru svojega društva od leta 2015 izobražujejo dijake, študente in bodoče starše o pomembnosti cepljenja. Lani jeseni jim je Evropska komisija podelila nagrado za najboljši nevladni projekt s področja zdravstva.

Doktorat je težko dostopen. Avtorica je prepovedala objavo na spletu, izvod si je mogoče ogledati le v čitalnicah Fakultete za uporabne družbene študije in ljubljanske Narodne in univerzitetne knjižnice. Je pa za 33 evrov mogoče kupiti knjigo z enakim naslovom in praktično identičnim besedilom. Nedavno je izšel celo angleški prevod, ki ga je mogoče naročiti prek Amazona.

»Knjiga predstavlja izjemno zanimivo branje,« je ciničen infektolog dr. Marko Pokorn. »Menim, da bi Mateja Černič zaslužila literarno nagrado za satiro, če njeno delo, napisano na osnovi obranjene doktorske disertacije, ne bi imelo pomembnega družbenega vpliva: omenjeni doktorat so nasprotniki cepljenja vzeli kot znanstveni dokaz, da je cepljenje neučinkovito in škodljivo.«

Slovenskim pediatrom knjiga povzroča precej sivih las. "Velika večina staršev, ki odklanjajo cepljenja, obiskuje spletne strani, kjer svoje teorije zarote o cepljenju oglašuje omenjena avtorica," pravi pediater iz kamniškega zdravstvenega doma Denis Baš.

Knjiga Mateje Černič je že dolgo časa trn v peti študentov medicine, ki si združeni v projektu Imuno prizadevajo za širjenje resničnih informacij o cepljenju. "Knjiga Ideološki konstrukti o cepljenju je v zadnjih letih postala osrednji dokument nasprotnikov cepljenja v Sloveniji. Njeni podporniki avtoričine trditve kot absolutno resnico predstavljajo na radiu, televiziji, in v vseh kotičkih interneta. Knjiga je predstavljena kot dobro raziskana znanstvena monografija. Izkaže se, da večina trditev v knjigi ni niti originalnih, temveč gre za večkrat reciklirane in že mnogokrat diskreditirane pogoste mite o cepljenju, ki se širijo po internetu."

Iz množice kandidatov so si izbrali deset najbolj v nebo vpijočih laži, napak in zavajanj v knjigi ter jih sistematično obdelali v daljših člankih, ki si jih lahko preberete na povezavah spodaj. To je rezultat njihovega večmesečnega dela.





1. Kreativna statistika (mešanje pojavnosti in umrljivosti)

2. "Toksične" primesi cepiv (napačno razumevanje vloge in farmakokinetike adjuvansov v cepivih)

3. "Bajni" profiti (napačna trditev, da so cepiva ogromen vir zaslužka)

4. Indijska paraliza (trditev, da zaradi cepiv lahko zboliš)

5. Kolektivna imunost (zaščita za najbolj ranljive)

6. Vztrajni avtizem (pogrevanje tisočkrat ovržene teorije)

7. "Blagodejne" okužbe (otroške bolezni so dobre za imunski sistem?)

8. Cepiva vs. materina protitelesa (kratkotrajna in nepopolna zaščita ni nadomestilo za cepljenje)

9. Stranski učinki - prvič (anekdote ne dokazujejo ničesar)

10. Stranski učinki - drugič (selektivno navajanje dejstev in strašenje)