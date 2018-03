S strpnostjo proti rasizmu, antisemitizmu in diskriminaciji

Festival Hiša strpnosti bo v svoji četrti izdaji preizpraševal nestrpnost

Žena oskrbnika živalskega vrta

Mini teater in Judovski kulturni center bosta v Ljubljani med 18. in 23. marcem že četrto leto zapored pripravila Festival Hiša strpnosti, ki bo letos preizpraševal nestrpnost. Tokratni festival se bo osredotočil na vzpon desničarskih strank in vlad v Evropi in drugod, na rasizem in antisemitizem, diskriminacijo, ki temelji na narodnosti, socialnem statusu in spolu oziroma o problematikah, ki so se razpasle domala povsod. Program sta zasnovala dr. Frank Stern in Robert Waltl z mislijo, da umetnost ne more spremeniti sveta, lahko pa umetniška dela spremenijo način dojemanja in odzivanja na krivice.

Festival Hiša strpnosti je v štirih letih postal pomemben kulturni dogodek, ki s številnimi filmskimi projekcijami, izobraževalnimi jutri (namenjenimi predvsem mlajšemu občinstvu), pogovori, koncerti, gledališkimi predstavami in razstavami širi idejo o pomenu spoštovanja, tako medsebojnega kot spoštovanja različnosti. S premišljeno izbranim umetniškim programom opozarja na probleme sodobne družbe in spodbuja k razmišljanju ter razpravam o strpnosti, izključevanju in sovraštvu do marginaliziranih skupin. Letošnji program obsega 18 filmov, koncert, razstavo, lutkovno predstavo, izbraževalna jutra in pogovore z mladimi.

Na izobraževalnih jutrih bodo šolski mladini postregli z igranimi in dokumentarnimi filmi iz Francije, Izraela, Nemčije, Bosne in Slovenije, po projekcijah pa bodo sledile debate. Med njimi bo tudi pustolovski risani film Abulele (r. Jonathan Geva), o starodavni pošasti, ki pa ne predstavlja nevarnosti, kot svarijo legende. Za najmlajše so pripravili tudi lutkovno predstavo Mirne Rustemović Vsi tukaj, vsi skupaj v režiji Roberta Waltla.

pUo6L4WN2hI

V okviru festivala bo na temo Simboli sovraštva predaval svetovno znani oblikovalec Mirko Ilić, ki se bo osredotočil na stereotipe, simbole desničarskega ekstremizma in grafite. Festival bo pospremila velika razstava uličnih plakatov, ki jih je posebej za festival pripravilo 46 svetovno znanih oblikovalcev, med njimi tudi sloviti Milton Glaser ter kurator Mirko Ilić, performans o nesebičnem reševanju Judov pod nacizmom v izvedbi kosovskega umetnika in javna diskusija o kulturni in politični odgovornosti umetnosti in umetnika, ki festivalu dodajata politično noto.

Letošnji festival bo 18. marca ob 19.00 odprla projekcija filma Nevidni (r. Claus Räfle), ki govori o štirih nemških judih, ki so preživeli preganjanje v Berlinu. Na projekciji bodo prisotni tudi režiser in igralci. Med vrhunci filmskega dela festivala so tudi filmi Žena oskrbnika živalskega vrta v režiji Niki Caro z Jessico Chastain v glavni vlogi, madžarski film 1945 v režiji Ferenca Töröka, ki prikazuje malo vasico po koncu vojne in ga označujejo kot novi evropski vestern.

TvxNBUSmRGU

scBAVpRnJWQ

Leta evropskega fašizma in njegovih posledic v povojnih letih sta osrednja tema italijanskega filma Anita B režiserja Roberta Faenze in francoskega Vreča frnikol Christiana Duguaya. Letošnja poslastica je izraelski film Usoda Odeda Raza, kriminalna komedija, ki odgovarja na vprašanje, ali je mogoče, da svet prenese dva angela. O sirski krizi in usodi dveh žensk iz Kobaneja, ki sta bili talki ISIS-a pa bo pripovedoval dokumentarni film Poslednja ovira Jasmina Durakovića. Ob zaključku festivala bodo predvajali dokumentarec o Richardu Straussu in Kurtu Weilu v režiji Michaela Pfeifenbergerja, ki mu bo sledila filmska klasika Opera za tri groše po igri Bertolda Brechta z glasbo Kurta Weila in režiji Georga Wilhelma Pabsta.

qMXM7LOlML0

Letošnjega Festivala Hiša strpnosti se bodo udeležili tudi mnogi ugledni gostje: dr. Frank Stern (profesor filmske umetnosti na zgodovinsko-umetniški fakulteti na Dunaju in več univerzah v ZDA in Izraelu), Mirko Ilić (grafični oblikovalec, ilustrator in predavatelj, ki je oblikoval logotip in drugo gradivo za festival), Denise Benmosche (glavna donatorka Festivala Hiša strpnosti v Ljubljani), Michael Pfeiffenberger (režiser filma Različna duhova: Richard Strauss in Kurt Weill), Lekë Rezniqi (avtor performansa Spomini jedilne mize), Jasmin Duraković (avtor dokumentarca Poslednja ovira), Claus Räfle (režiser filma Nevidni) in drugi.

Več o programu si lahko preberete na spletni strani festivala