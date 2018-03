Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo pregledno razstavo slikarja in grafika Borisa Jesiha z naslovom Refleksije, predavanje svetovno znanega oblikovalca Mirka Ilića z naslovom Simboli sovraštva, premiero plesne predstave Orlandina v koreografiji Risime Risimkin, ki je posvečena plesalki Rosani Hribar in času, premiero lutkovne predstave Svetlane Makarovič Ščeper in Mba, premiero kontroverzne drame Naš razred slovitega poljskega dramatika Tadeusza Słobodzianeka v režiji Nine Rajić Kranjac.

Četrtek, 22. marec

V Minoritski cerkvi Maribor bo ob 19.00 v okviru cikla Choregie: Intono koncert srednjeveške sakralne glasbe ob evropskem dnevu stare glasbe, na katerem bodo nastopili: Ansambel !Kebataola!, Komorni zbor Carmina Slovenica, Mladinski zbor Carmina Slovenica. Umetniško vodstvo: Karmina Šilec

V Galeriji Velenje bodo ob 19.00 odprli pregledno razstavo slikarja in grafika Borisa Jesiha z naslovom Refleksije. Kustosinja razstave: Milena Koren Božiček

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 20.00 v okviru 7. Festivala frankofonskega filma premiera filma Ismaelovi duhovi, v katerem Arnaud Desplechin virtuozno preplete različne pripovedne niti v hipnotično, impulzivno in večplastno zgodbo o režiserju, ki ga preganjajo duhovi iz preteklosti.

IgHtE9OzrhU

Petek, 23. marec

V Mini teatru Ljubljana bo ob 11.00 v okviru 4. Festivala Hiša strpnosti predavanje svetovno znanega oblikovalca Mirka Ilića z naslovom Simboli sovraštva, v katerem bo spregovoril o desničarskem ekstremizmu, rasističnih in antisemitskih simbolih ter grafitih.

V Plesnem teatru Ljubljana bo ob 20.00 premiera plesne predstave Orlandina v koreografiji Risime Risimkin, ki je posvečena plesalki Rosani Hribar in času. Izhaja iz knjižne predloge Virginie Woolf z naslovom Orlando. Orlandina, kot jo je poimenovala avtorica, je intimna pripoved plesalke, ki se prepleta skozi pogled treh močnih žensk iz različnih kulturnih, političnih in časovnih obdobij: Virginie Woolf, Risime Risimkin in Rosane Hribar.

© Tone Stojko

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil avstrijski elektro triphop/pop dvojec Leyya, ki bo tokrat predstavil najnovejši album Sauna. Za ogrevanje bo poskrbela ljubljanska synth-pop zasedba Futurski.

opT5wq353FQ

PyagflrPAhQ

Sobota, 24. marec

V Lutkovnem gledališču Maribor bo ob 18.00 premiera lutkovne predstave Svetlane Makarovič Ščeper in Mba. Ščeper je majhna žival, nič večja od ščepa. Ima vrečo, napolnjeno s sanjami, in to mu zadostuje. Živi mirno, samotarsko življenje, dokler se v njegovo bližino ne pritepe lisica, ki ga želi pojesti. Takrat se Ščeper odpravi iskat nov samotni kotiček. In ker ima res rad samotarsko življenje, si ponovno poišče skrito razpoko, pred katero se kmalu naseli Mba, ki ni ne črv ne kačica, obema pa je malo podobna. Režiserka in avtorica likovne podobe: Eka Vogelnik

© Boštjan Lah

V Prešernovem gledališču Kranj bo ob 19.30 premiera kontroverzne drame Naš razred slovitega poljskega dramatika Tadeusza Słobodzianeka v režiji Nine Rajić Kranjac, ki je nastala v koprodukciji z Mestnim gledališčem Ptuj in Mini teatrom Ljubljana. Drama govori o pokolu poljskih Judov v mestu Jedwabne leta 1941, ki ga niso izvršili Nemci, kot je veljalo vse do leta 2001, temveč Poljaki sami. Avtor te virtuozno napisane drame skorajda dokumentarno sledi usodam desetih učencev nekega povsem običajnega šolskega razreda, da bi skozi zapleten preplet usod prikazal grozovite posledice tako stalinistične kot nacistične ideološke indoktrinacije, ki sta med ljudmi povzročili popoln razkol in sovraštvo, in jih obremenili s kolektivno krivdo ter njenimi posledicami, ki ljudi določajo in zaznamujejo še danes.

© Nada Žgank

V Cankarjevem domu Ljubljana bodo ob 20.00 nastopili Prismojeni profesorji bluesa, ki letos praznujejo 10. obletnico delovanja. Štiričlanska zasedba bo z gosti predstavila svoj drugi studijski album Wacky Blues Professors.

SB69NLXHIHM

V Klubu Cankarjevega doma Ljubljana bo ob 20.00 zaključek 21. pripovedovalskega festivala. Nastopili bodo: Tamara Avguštin (igralka), Žiga Golob (basist in kontrabasist), Leja Jurišić (plesalka in koreografinja), Meta Krese (novinarka in fotografinja), Marko Pokorn (pediater in avtor scenarijev za televizijske serije) in Anže Tomič (spletni urednik in gonilna sila najpopularnejšega slovenskega podkasta Apparatus). Moderator: Rok Kušlan