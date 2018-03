Umrl je Matjaž Gantar

Predsednik upravnega odbora KD Group je danes izgubil bitko s hudo boleznijo

Matjaž Gantar (1963 - 2018)

© Borut Krajnc

Po hudi bolezni je v nedeljo popoldne umrl Matjaž Gantar. Bil je predsednik upravnega odbora KD Group, ene največjih finančnih skupin v Sloveniji. Star je bil 54 let, za seboj pa je pustil štiri otroke in soprogo. Kot vnet zbiratelj likovnih del je bil tudi idejni oče umetniške zbirke, ki je danes združena pod imenom AS Galerija. Bil je na čelu AS Fundacije, ki pomaga nadarjenim šolarjem.

Gantar se je redno pojavljal na lestvicah najpremožnejših Slovencev. S financami se je začel ukvarjati ob ustanovitvi Ljubljanske borze, ko je bil eden prvih borznih posrednikov. Skupaj z Zadružnim sistemom je leta 1994 ustanovil družbo za upravljanje Kmečka družba, ki se je pod njegovim vodstvom razvila v Skupino KD Group.

Na GEA College - Fakulteti za podjetništvo, prvi zasebni visokošolski ustanovi v Sloveniji, katere soustanovitelj je bil, je od leta 2000 poučeval tudi kot predavatelj.

Bil je član Sveta RS za visoko šolstvo, član Sveta zaupnikov Univerze na Primorskem in Britanske gospodarske zbornice v Sloveniji.

Matjaž Gantar je bil v mladosti član punk skupin, in sicer basist Lublanskih psov ter Pankrtov. Po duši je, kot je večkrat dejal, vedno ostajal glasbenik. Po poročanju Dela pa je prvo solidno žepnino zaslužil z raznašanjem časopisa Delo.

