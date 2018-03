REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bo v organizaciji kolektivov Synaptic in Sezam gostoval lo-fi šef z najboljšim producentskim imenom: Ross From Friends!. V Študentskem kampusu bodo nastopili East End Dubs iz Londona, Aney F, Uno Taman in Luthia, v Channel Zero pa v organizaciji ekipe Bojler prihaja starosta založb Mixpak in Swing Ting, irski DJ in producent Famous Eno.

Ross From Friends! (kmalu v klubu K4)

© arhiv izvajalca

Petek, 23. marec

(20.00): Žmauc Ljubljana: Freeverse (DJ set)

(21.00): Prtitličje Ljubljana: Celovečerec (Nina Hudej)

iGT39yPIL20

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Kunst (DJ set)

(22.00): Božidar Ljubljana: Kalu (DJ set)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: Psy Vile (Zwook, The Kodro, Soundbender, Agent Mushroom, Marco de Kongo)

rVB7MlhSbLI

(22.00): Štuk Maribor: Psy March (Drum & Bass: Spencah, Useless D.I., Aveho b2b Dominus Diaboli, Tsunami. Main Stage: Mid:night:rider, Supernova DJ. Kristof, E-Clip/Srb, Reaky)

f14rUPeV6Lo

(23.00): K4 Ljubljana: Synaptic vs Sezam (Veliki oder: Ross from Friends live!, Symann b2b Splinterhouse, Levanael b2b Softskinson. Mali oder: Nitz, Zergon, Felis Catus)

8tKKNV5sXUs

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Bojler (Famous Eno/Irs, Peglasus, Futon, KMN, cl_tr; VJ: Smech)

F4YkamdWf5w

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus (Nulla/Shekuza)

(23.00): Terminal Club Ljubljana: Confessions 9 (Chubby, Crocy, Matt Cramer, R.Bade, DJ Borks, Snatchedz, Chulliano Lexias)

(23.00): Klub Monokel in Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pride Fundraiser (Pobalnika, Noir, DJ Naj)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: RNB Reunion (DJ Mosaken/A, DJ Sami Biyeh)

xQJzKwj9TDM

(23.59): Študentski kampus Ljubljana: Innocent Music Showcase (East End Dubs/VB, Aney F, Uno Taman, Luthia)

JF0-40D_gjk

East End Dubs

Sobota, 24. marec

(06.00): Moment Bar Ljubljana: Gram techna prosim (Veztax, Marta, Higashi, Ray Everon, Ian Mihalik, Garpod)

ejXy5cR7szg

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Trapssic (Trap vs. Classic Hits)

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Concrete Reality (A Humanoid Individual & Herman K.)

oboQARY8jL8

(22.00): Trainstation Subart Kranj: Fršlus vol. 5 (Veztax, Junior Bench, Prio, Martin Wach)

(23.00): K4 Ljubljana: Monolog w. Schrauff (DJ set)

(23.00): Mostovna Solkan: Reload (Damir Hoffman, Matteo Puntar, Erik Gross, Khepas)

3V8POIod-FY

(23.00): Terminal Club Ljubljana: Spring Trance Gathering Warmup Party (Reconceal, Elyksir, Plavi, Energie)

PKL_nCCaZR8

(23.00): Moment Bar Ljubljana: StreetBerlin Vol. 1 (Mi.Kelis, Dejvid, Kareem Da-Li, Luc Ringeisen, b2b Martelli, Limc & Dipsas, Dejvid & Kareem Da-Li)