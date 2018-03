Prodaja DNK na spletni dražbi

Kakšna vprašanja odpira prodaja posameznikovega popolnega genoma? Kakšna je vrednost posameznega profila človeške DNK? S tem se ukvarja projekt nizozemskega umetnika, ki je preko spleta ponudil naprodaj vse podatke o svoji DNK.

V Projektnem prostoru Aksioma Ljubljana bodo 21. marca ob 19.00 odprli razstavo Cellout. me nizozemskega umetnika Jeroena van Loona, ki je konec leta 2015 preko spleta ponudil naprodaj vse podatke o svoji DNK – 380 GB podatkov o osebni DNK. Prodaja je potekala eno leto na posebni spletni strani, kjer je vsak lahko oddal svojo ponudbo. Na dan otvoritve bo potekalo tudi van Loonovo predavanje, v katerem bo podrobno predstavil projekt Cellout.me, ki temelji na ideji prodaje umetnikove DNK najboljšemu ponudniku na spletni dražbi ter razložil, zakaj je ta ideja relevantna za današnjo podatkovno družbo in kakšna temeljna vprašanja odpira na področju zasebnosti, avtorstva podatkov, masovnih podatkov in pristnosti.

Umetnik se je po tehtnem razmisleku odločil, da s potencialnim kupcem ne bo sklenil pogodbe in da ne bo določil proizvodnih stroškov: podatke je dal na dražbo pri začetni ceni 0 evrov, prodani pa so bili belgijski fundaciji Verbeke 27. septembra 2016 za končno ceno 1100 evrov. Kupec je postal lastnik celotnega dela, instalacije, sestavljene iz omarice s strežnikom, kjer so shranjeni podatki, nekaj uokvirjenih fotografij, na katerih je dokumentiran proces ekstrakcije in kodiranja umetnikove DNK ter štiri izvirna pisma, ki so jih napisali različni specialisti na umetnikovo prošnjo.

Cellout.me ni toliko interpretacija sodobne digitalne kulture in genetike kot delo spekulativne znanstvene fantastike, ki lahko postavi neprijetna vprašanja o zasebnosti, ekonomiji in bioetiki prihodnosti. Van Loon je poskrbel, da je dobil najpopolnejšo in najzvestejšo digitalno transkripcijo svojega genoma – celo najzvestejši avtoportret. Zabeleženi so surovi podatki brez pomena, toda če se te informacije interpretirajo in osmislijo, lahko dajo kupcu neizmerno moč ne le nad umetnikovo osebo, ampak tudi nad njegovimi sorodniki, saj DNK deloma deli s svojimi starši, brati oziroma sestrami, potomci. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ni več lastnik najzvestejšega prevoda sebe v podatke.

Jeroen van Loon živi in dela v Utrechtu na Nizozemskem. Diplomiral je iz oblikovanja za digitalne medije in magistriral po programu European Media Master of Arts na HKU v Utrechtu. Zanima ga razkrivanje, dokumentiranje in vizualizacija digitalne kulture. V svojem zgodnejšem delu se je osredotočal na osebni in družbeni vpliv te kulture, v zadnjem času pa se osredotoča na internet sam, na njegovo arhitekturo, fizičnost in povezljivost, pri tem pa špekulira, kako se bodo te spreminjale v prihodnosti. Van Loon je imel dve predavanji TEDx, osvojil Evropsko nagrado za mlade in prejel umetniško štipendijo K. F. Hein. Njegovo nedavno delo je vključeno v zbirko belgijske fundacije Verbeke Foundation. V zadnjem obdobju je bilo njegovo delo predstavljeno v Centraal Museum Utrecht, na Nizozemskem tednu oblikovanja, v z33 v Hasseltu, na Cyberfest 9, v V2_ v Rotterdamu, na Tech Art Expo in transmediale18 v Berlinu.