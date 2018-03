Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo razstavo Valovi: 50 let umetniškega delovanja Milenka Matanoviča, enega od ustanovnih članov skupine OHO, premiero predstave Gilgalovanje v režiji Tjaše Črnigoj, ki je nastala po motivih Epa o Gilgamešu, premiero avtorskega projekta 6 v režiji Žige Divjaka, ki je nastal po resničnih dogodkih, ki so se odvili februarja 2016 v Kranju, retrospektivno razstavo mariborske kiparke Vlaste Zorko, premiero restavriranih kratkih filmov Karpa Godine.

Četrtek, 29. marec

V Kava Baru Tam Tam Ljubljana bodo ob 19.00 v okviru prodajnih razstav HOoST, ki potekajo izven galerijskih prostorov, odprli razstavo Anje Jelovšek, ki se v svojem delu ne osredotoča toliko na risbo kot izrazni medij, ampak predvsem na proces risanja, na odnos umetnost-tehnologija ter na beleženje bivanja in časa.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 na dogodku Piano Day 2018 nastopil Peter Broderick, varovanec založbe Erased Tapes in nekdanji član koncertne postave danskih Efterklang. Za ogrevanje bo poskrbel domači skladatelj in pianist Rok Zalokar.

yuOfYoKD-4s

V Muzeju sodobne umetnosti (Metelkova) Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Valovi: 50 let umetniškega delovanja Milenka Matanoviča. Po preglednih razstavah Marka Pogačnika in Andraža Šalamuna zdaj predstavljajo še prakso tretjega ustanovnega člana skupine OHO, enega najpomembnejših umetnostnih fenomenov v Sloveniji. Razstava je razdeljena na štiri poglavja. Ohojevska produkcija je predstavljena s serijo značilnih posegov v parkih, gozdovih, na poljih in v rekah. Delovanje v okviru Pomegranate Centra je predstavljeno s serijo parkov in zbirališč, nastalih po letu 1986, ko je svoje veščine ponujal skupnostim za ustvarjanje in ob tem razvil postopke načrtovanja projektov z uporabo lokalnih materialov in znanja. "Vaje iz umetnosti" prinašajo slikanje v tehniki akvarela in preproste skulpture ter risbe s svinčniki in tušem, ki nastajajo od otroških let do danes. Zadnji del razstave je posvečen seriji novih prostorskih postavitev. Kustos razstave: Igor Španjol

Center Pomegranate, Valle Lindo, 2014, Washington

V Channel Zeru (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 v okviru cikla Level 12 nastopil bristolski eksperimentalni post-jazz kvartet The Evil Usses. Predskupina: Styröfoam iz Ljubljane

420osJdqqPM

V Slovenski kinoteki Ljubljana bo ob 21.00 premiera restavriranih kratkih filmov Karpa Godine. Na ogled bodo štirje filmi: Gratinirani možgani Pupilije Ferkeverk (1970), Zdravi ljudje za razvedrilo (1971), Manjka mi Sonja Henie (1972) in O ljubezenskih veščinah ali film s 14441 sličicami (1972).

nlHhr-O7J9U

Petek, 30. marec

V Razstavišču artKIT Maribor bodo ob 18.00 odprli raziskovalno razstavo avtorske skupine Studio 110 z naslovom Migracije, ki obravnava vlogo grafičnega oblikovalca v kontekstu trenutnih družbenih migracij. Na razstavi bodo predstavljeni rezultati dveh delavnic podiplomskih študentov grafičnega oblikovanja Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij ALUO, izvedenih v novembru in decembru 2016. V Umetnostni galeriji Maribor pa bodo ob 19.00 odprli retrospektivno razstavo mariborske kiparke Vlaste Zorko, ki želi ovrednotiti in predvsem ohraniti njen izjemen umetniški opus, hkrati pa odpira mnoga danes aktualna vprašanja, med drugim status ženske v današnji družbi. Kustosinja razstave: Breda Kolar Sluga

Vlasta Zorko: Neugodje (2014)

V Galeriji Račka Celje bodo ob 19.00 odprli razstavo Skrivne želje japonske umetnice Keiko Miyazaki, ki jo sestavljajo štiri instalacije in serija risb, pet vsebinsko in vizualno medsebojno povezanih sklopov. Skupaj tvorijo kompleksen preplet govorjenega, tekstualnega in slikarskega, svetlobnih učinkov, objektov in predmetov, vzetih iz vsakdanjega življenja. Z njimi umetnica tematizira svet odnosov, ljubezenskih in seksualnih razmerij, izkušenj, pogledov in nagnjenj, vanje umesti željo, skrivnost in spomin. Kustosinja razstave: Irena Čerčnik

V Gledališču Glej Ljubljana bo ob 20.00 premiera predstave Gilgalovanje, ki je nastala po motivih Epa o Gilgamešu iz 2. tisočletja pred našim štetjem. Prva znana različica epa naj bi nastala kot nekakšen slavospev Gilgamešu, junaškemu vladarju, ki se z vojaškim bojnim pohodom ter iskanjem telesne nesmrtnosti postavlja po robu bogovom in smrti; usodi, ki so jo bogovi namenili ljudem. Režiserka Tjaša Črnigoj ter igralca Rok Kravanja in Andraž Jug so v Gilgalovanju starodavni ep uporabili kot poligon za srečanje s sodobnimi gilgameševskimi junaškimi maskami ter soočenje s tistim, kar je pod njimi zgolj človeškega.

© Ivian Kan Mujezinović

V Jazz Clubu Ljubljanski grad bo ob 20.00 nastopila zasedba Metod Man, ki izvaja funk, jazz in soul iz poznih 60. in 70. let. Posebni gost: Nipke (vokal)

SrAvmx10ItE

Sobota, 31. marec

V Novi pošti Ljubljana bo ob 20.00 premiera avtorskega projekta 6 v režiji Žige Divjaka, ki je nastala v koprodukciji SMG in Maske Ljubljana. Raziskovalno-dokumentarna predstava je nastala po resničnih dogodkih, ki so se odvili februarja 2016 v Kranju. V tamkajšnjem dijaškem domu bi morali namestiti šest mladoletnih prosilcev za azil, a do tega zaradi burnega odziva staršev, občine, krajevne skupnosti in nekaterih profesorjev iz bližnje gimnazije ni prišlo. Ponovitvi: 4. in 10. aprila ob 20.00