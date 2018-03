Mladi za mlade

Kinodvor bo med 28. in 31. marcem gostil 3. mednarodni filmski festival Kinotrip

Parvana – zgodba o neverjetnem potovanju

V Kinodvoru bo od 28. do 31. marca potekal 3. mednarodni filmski festival Kinotrip, ki ga ustvarjajo mladi za mlade, ki bo letos ponudil osem celovečernih filmov, štiri kratke filme in številne spremljevalne dejavnosti. Program so tudi letos izbrali mladi člani Kinotripovega filmskega kluba.

Kinotrip se bo začel 28. marca s projekcijo dokumentarnega filma S porazi do zmage (r. Anna Koch), ki prikazuje svet treh mladih športnic, ki trenirajo rokoborbo in njihov vsakdan, poln vzponov in padcev. Zvečer sledi uradna otvoritev festivala z animiranim filmom Parvana – zgodba o neverjetnem potovanju (r. Nora Twomey), v katerem skozi oči pogumne deklice Parvane spoznamo svet, kjer svoboda in varnost nista več samoumevni. Ko očeta zaprejo talibani, mora Parvana poskrbeti za preživetje družine in preoblečena v dečka se poda na nemirne ulice Afganistana. S svobodo, ki jo prinaša nova preobleka, pa prihajajo številne nevarnosti, s katerimi se srečuje, medtem ko skuša rešiti očeta. Film je nastal na podlagi nagrajenega romana kanadske pisateljice Deborah Ellis The Breadwinner. Po projekciji bo sledil pogovor z režiserko Noro Twomey preko Skypa.

Naslednji dan si boste najprej lahko ogledali filmsko klasiko Kes (r. Ken Loach o nenavadnem prijateljstvu 15-letnega Billyja in mlade postovke. Sledil bo italijanski film Sicilijanski duhovi, ki sta ga režiserja in scenarista Fabio Grassadonia in Antonio Piazza posnela po resnični zgodbi, mafijski ugrabitvi mladega Giuseppeja Di Mattea, ki se je zgodila leta 1993 v majhnem mestecu na Siciliji. Na pogovoru po filmu se bosta predstavila režiser Antonio Piazza in glavni igralec Gaetano Fernandez.

V petek bodo predvajali film Thelma (r. Joachim Trier) o prvi ljubezni osamljenega dekleta, ki v njej prebudi skrivnostne nadnaravne sposobnosti. Petkovo filmsko druženje bodo zaokrožili s programom kratkih filmov Kinotripčič, na katerem bodo predstavili štiri fime: In tako smo dale zlate ribice v bazen (r. Makoto Nagahisa), prejemnik nagrade za najboljši kratki film na festivalu Sundance 2017, Hasta Siempre, Comandante (r. Attrache Faisal), Svet jutrišnjega dne – druga epizoda: Breme misli drugih (r. Don Hertzfeldt) in 13+ (r. Nikica Zdunić).

Zadnji dan festivala bodo predvajali tri filme. Prvi bo brazilski film Dve Ireni (r. Fabio Meira) o prijateljstvu in odraščanju dveh deklet, ki skozi druženje počasi odkrivata družinsko skrivnost. Sledil bo zadnji film Stevena Spielberga Igralec št. 1 o navidezni resničnosti digitalnih iger, imenovani OASIS. Festival se bo zaključil z dokumentarcem Silvana (r. Mika Gustafson, Olivia Kastebring, Christina Tsiobanelis) o prodorni švedski raperki ter feministki Silvani Imam, ki s svojim rapom in uporniško držo prodira na glasbeno sceno. V besedilih pogumno in brez dlake na jeziku pretresa splošno sprejeta načela o položaju žensk, LGBT teme, rasizem in neenakost. Medtem ko Silvana navdihuje številne deklice, punce in ženske, se pred nami odvija njena intimna ljubezenska zgodba.

Vse festivalske dni bo potekala filmsko-kritiška delavnica Ostrimo pogled na Kinotripu!, poskrbljeno bo za tematske filmske pogostitve in druženja, pred vsako projekcijo pa se bodo zavrteli kratki festivalski napovedniki, ki so jih mladi že pred festivalom prijavili na nagradni natečaj Moj pogled na film, moj pogled na kino. Zmagovalca natečaja bodo razglasili na zaključni projekciji festivala, ko bodo podelili tudi Kinotripovo nagrado občinstva.