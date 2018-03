Levica želi, da ljudje spet postanejo tovariši

Koordinator stranke Levica Luka Mesec meni, da je njihov program realen in osnova za to, da se z morebitnimi partnerji pogovorijo, kako iz njega narediti vladni program

Luka Mesec med današnjim govorom na kongresu Levice v Kinu Šiška

© Facebook

Člani stranke Levica so na današnjem kongresu v Kinu Šiška v Ljubljani potrdili volilni program za državnozborske volitve in predstavili del kandidatne liste. Koordinator stranke Luka Mesec je v nagovoru povzel delo v iztekajočem se mandatu ter napovedal, da gredo na volitve s pokončnimi glavami, po še boljši rezultat, kot so ga dobili na prejšnjih.

To bo po njegovih besedah osnova za to, da se resno pogovorijo z morebitnimi partnerji, kako iz programa Levice, ki je po njegovem mnenju realen, narediti vladni program. Konkurence se ne bojijo, pravijo, saj si je po Levica po njihovem v tem mandatu zgradila kredibilnost in prepoznavnost, ljudem pa zaupajo, da bodo znali racionalno presoditi, kateri program in ekipa sta bolj kredibilna.

"V svojem govoru sem omenil italijanskega filozofa Umberta Galimbertija, ki je slikovito opisal, v kakšni družbi živimo. Rekel je: svoje delovne tovariše sem izgubil, saj so se ljudje za sosednjimi pisarniškimi mizami spremenili v moje tekmece. Če bodo drugi postali boljši od mene, bom pri naslednji racionalizaciji odletel jaz. To skušam rešiti tako, da še ponoči odgovarjam na maile, da slabo spim in jemljem anksiolitike. Tu se začne depresija," je za Mladino povedal Mesec in dodal, da je Levica tu zato, da se na družbene težave in bolezni, kjer je depresija med najpogostejšimi, ne bodo odzvali z anksiolitiki in psihotropiki, pač pa bodo nanje politično odgovorili.

"Levica je tu za to, da ljudje za sosednjimi pisalnimi mizami spet postanejo tovariši, s katerimi gremo po službi na pivo, ne pa, da gre vsak sam domov zdraviti svojo depresijo," še poudarja Mesec.

Program Levice je naravnan v cilj blaginje za vse, ne le za peščico, so prepričani. Med obljubami sta tudi odprava revščine ter ustavitev privatizacije.