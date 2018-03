Začenja se Orto Fest

V Orto Baru bo med 29. marcem in 28. aprilom nastopilo 21 domačih in 7 tujih skupin in izvajalcev.

Laibach

Od 29. marca do 28. aprila bo v ljubljanskem Orto Baru potekal že 19. festival Orto Fest, ki je v svoji zgodovini gostil že več kot 500 glasbenih skupin in izvajalcev. Gre za edinstven slovenski klubski festival, ki ki se lahko pohvali s tem, da so na njem nastopili številni pomembni domači izvjalci, kot tudi mnogi še neuveljavljeni. V devetnajstih letih ga je obiskalo več kot 76.000 ljudi, Na letošnjem festivalu bo nastopilo 21 domačih in 7 tujih glasbenih skupin in izvajalcev; med njimi tudi Laibach, Jinx, The Toasters, Klemen Klemen, Prismojeni profesorji bluesa.

Festival bo 29. marca odprla zasedba Hamo & Tribute 2 Love, ki je svoj je zadnji album 3p februarja letos predstavila na razprodanem koncertu v Kinu Šiška, velja pa za eno najpomembnejših domačih rock skupin.

V petek, 30. marca bodo nastopili Finci Insomnium, prvaki skandinavske melodic metal scene, ki so do zdaj izdali 7 albumov. Za ogrevanje bodo poskrbeli švedski Tribulation, katerih člani izhajajo iz skupin Repugnant, Deathstars in Hazard.

V soboto, 31. marca bo nastopila hrvaška skupina Jinx, ki se bo predstavila z jagodnim izborom skladb iz svoje 24-letne kariere.

V torek, 3. aprila se nam obeta nastop death pop ansambla Slon in sadež - Rokenrol orkester, ki že leta spravlja ob živce ljudi s posluhom, njihove hčere pa ob dobro ime, ki je zvezda stalnica slovenskih glasbenih prizorišč - od festivalov, klubov ter živinskih sejmov, do porok in pogrebov.

V sredo, 4. aprila se bo predstavila domača blues rock zasedba Stray Train z albumom Stray Train II, Blues from Hell – The Legend of the Courageous Five. Zasedba, ki so jo mediji označili za blues rock mašino, je leta 2016 izdala prvenec z naslovom Just ‘cause you got the monkey off your back doesn’t mean the circus has left town in z njim pritegnila pozornost domače ter evropske glasbene srenje.

V četrtek, 5. aprila bosta za ljubitelje punka nastopili skupini Zgrešeni primeri in Zablujena generacija.

V petek, 6. aprila na festival po skoraj 15 letih ponovno prihajajo Laibach, ki bodo s koncertom zaključili evropsko turnejo ob izidu albuma Also Sprach Zarathustra.

Na mesto zločina se 7. aprila vrača Klemen Klemen, ki bo nastopil s spremljevalno skupino T-Beggars ter DJ SSF-om.

V ponedeljek, 9. aprila bodo na svoj račun prišli ljubitelji skupine Alice In Chains, ko bodo nastopili Dropped-D (domača Alice In Chains tribute zasedba, ki se je prvič v živo pojavila v akustični formi leta 1998).

V torek, 10. aprila bosta nastopila Gašper Šantl in Zala Kralj, za uvod pa bo poskrbel mladi kantavtor Jakob Kobal.

V sredo, 11. aprila bo nastopila avstralska hardcore zasedba Deez Nuts, ki v svoji glasbi združuje prvine newyorško obarvanega beat-down hardcora devetdesetih let z odličnim humorjem, metalsko težino in z raperskim pridihom.

V četrtek, 12. aprila se bo predstavil Adi Smolar, ki velja za enega najizvirnejših, najplodnejših in najpopularnejših kantavtorjev pri nas.

V petek, 13. aprila bosta za ljubitelje trših ritmov poskrbeli češki zasedbi Gutalax in Spasm.

V soboto, 14. aprila bo nastopila domača zasedba General Musashi, ki se je od nastanka leta 2003 predstavila v večini slovenskih klubskih prizorišč in na večini festivalov.

Torek, 17. april je rezerviran za škofjeloško skupino Monsun, ki je nastala kot plod sodelovanja članov v različnih rockovskih zasedbah na prelomu tisočletja, najmočneje pa so se sprva povezali v akustični zasedbi Candle With Hair .

V sredo, 18. aprila bo Orto Fest gostil rokerje San Di EGO, ki trenutno veljajo za eno najboljših rock skupin v živo.

V četrtek, 19. aprila bo na oder stopila legendarna slovenska skupina Panda, ki praznuje 30-letnico delovanja.

V petek, 20. aprila se bodo v Ortu ponovno ustavili Zmelkoow, ki bodo s koncertom počastili obletnico pristanka Apollo 16 na Luni.

V soboto, 21. aprila bodo nastopili Prismojeni profesorji bluesa, ki so prejšnji teden razprodali Gallusovo dvorano Cankarjevega doma.

Torkov večer, 24. aprila bo rezerviran za skupino Blue Town's Radio, ki v svojo glasbo vnašajo prvine trdega rocka, psihedeličnega rocka in popa, bluesa, funka, novega vala in indie rocka.

V sredo, 25. aprila bodo nastopili Flirrt, ki so lani praznovali 20. letnico delovanja.

V četrtek, 26. aprila pa se na Orto fest ponovno vrača ameriška ska zasedba The Toasters, ki je v svoji dolgoletni karieri odigrala že več kot 5.000 koncertov.

V soboto, 27. aprila bodo nastopili Zlatko in Optimisti. Zlatko je svoj prvi album Svet je lep izdal pred desetimi leti, tokrat pa bo predstavil zadnji album Žive naj vsi narodi.

Na zaključnem koncertu Orto Festa bo v soboto, 28. aprila nastopil Omar Naber, ki je svojo glasbeno kariero začel že pri 18-letih.