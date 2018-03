Pevec skupine Aerosmith prihaja v Trst

18. julija bo Steven Tyler nastopil le streljaj od slovensko-italijanske meje

Steven Tyler prihaja v Trst

© Flickr

Frontman ameriške rock skupine Aerosmith Steven Tyler bo 18. julija nastopil v Trstu, natančneje na trgu dell'Unità d'Italia. Gre za koncert v sklopu samostojne evropske turneje, na kateri promovira svoj novi solo album We Are All Somebody from Somewhere. Na odru ga bo, namesto Joea Perryja in drugih sobendašev iz Aerosmithov, spremljala zasedba The Loving Mary.

Vstopnice in koncertne aranžmaje ponujajo tudi slovenske agencije.

7nqcL0mjMjw

4B_UYYPb-Gk

WB-rBmonz-U

mjRfHqf_TaA

EnDbHi9-EA8

syCAX4HcZBU