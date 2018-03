Manica Janežič Ambrožič nova urednica informativnega programa TV Slovenija

Prejela je 70 odstotkov podpore članov uredništva

Manica Janežič Ambrožič

Manica Janežič Ambrožič je z današnjim dnem stopila v štiriletni mandat odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija. Podprlo jo je kar 70 odstotkov članov uredništva informativnega programa nacionalne televizije, na mesto odgovorne urednice pa jo je na predlog direktorice TV Slovenija v odhajanju Ljerke Bizilj imenoval Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija. Manica Janežuč Ambrožič je na mestu odgovorne urednice zamenjala v. d. odgovornega urednika Vanjo Vardjana.

Manica Janežič Ambrožič že od leta 1994, še med študijem francoskega jezika in novinarstva, z nacionalno televizijo sodeluje kot honorarna sodelavka, od leta 1997 pa je zaposlena na RTV Slovenija. V tem času je od novinarke zunanjepolitičnega uredništva informativnega programa prehodila pot do voditeljice informativnih oddaj, avtorice dokumentarnih oddaj z notranje- in zunanjepolitičnega področja, o osamosvojitvi Slovenije, izzivih Evropske unije, avtorice več oddaj Zrcalo tedna in voditeljice predvolilnih soočenj. Pokrivala je predvsem teme, povezane z Evropsko unijo, pa tudi dogajanje v Franciji, kjer je nazadnje leta 2017 spremljala francoske predsedniške volitve, in ZDA, saj je bila leta 2016 vodja projekta predsedniških volitev v ZDA na RTV Slovenija. V zadnjih letih je delala predvsem kot voditeljica in urednica TV Dnevnika. Sodeluje pa tudi pri izobraževanju novinarjev na FDV kot zunanja (so)izvajalka predmeta Televizijski praktikum in Izobraževalnem središču RTV Slovenija.