Bo Ambasada Gavioli ponovno odprla svoja vrata?

Civilna iniciativa za ponoven zagon izolskega kluba Ambasade Gavioli. Zaenkrat so pobudniki zbralo dobrih 8000 evrov, za zagon Gaviolija pa jih potrebujejo vsaj 50.000.

Podoba iz legendarnega izolskega kluba, kjer so gostovale številne svetovno znane zvezde elektronske glasbe

© Denis Sarkić

Kulturno in glasbeno društvo Katedrala luksuznih barv, ki ga predstavljata predsednik Gašper Ambrož ter podpredsednik Miha Markovič, si je postavilo velik izziv in zagnalo civilno iniciativo, s katero želi ponovno odpreti izolski klub Ambasada Gavioli, kjer se je zadnja, t.i. poslovilna zabava zgodila ob novem letu. Gavioli je od konca leta 2017 v lasti Elektro Turnšek nepremičnine, kjer bodo na entuziaste, ki so do zdaj zbrali dobrih 8000 evrov (za zagon pa jih potrebujejo vsaj 50.000) za sklep pogodbe čakali le do 1. aprila.

Pobudniki bodo finančna sredstva zbirali do 31. marca.

Kot piše na društveni spletni strani, je Gavioli vreden statusa evropske klubske kulturne dediščine: "V svetu je zelo malo klubskih ustanov takšnega obsega in umetniške vrednosti, ki so preživele tako dolgo in razburkano pot v poslovnem segmentu nočne zabavne industrije." Pri društvu opominjajo, da želijo nadaljevati ideje tistih, ki so pred več kot 20 leti klub zagnali in vložili v arhitekturno podobo Giannija Gaviolija. Njihov cilj je "zagon interdisciplinarne kulturno-umetniške platforme dnevnih in nočnih prireditev".

A za to potrebujejo sredstva, ki jih želijo zbrati s kampanjo #ohranimoKatedralo. Na višino donacij so vezane določene ugodnosti, med drugim določen znesek vključuje včlanitev v društvo, več o tem pa je mogoče izvedeti v pravilih in pogojih sodelovanja kampanje.

Doslej so zbrali dobrih 8000 evrov, kot so v društvu povedali za STA, pa je minimalni znesek, ki bi ga potrebovali, 50.000 evrov. "Toliko namreč znaša polog varščine za najem prostora za eno leto. Za sam zagon projekta bi nato v prvi fazi potrebovali še 50.000 evrov. Ker smo trenutno v pogovorih še z investitorjem iz tujine je realno pričakovati, da se zadeve izpelje, če investitorja prepriča naš poslovni načrt," sta pojasnila Ambrož in Markovič. Sredstva zbirajo še do 31. marca.

Prokurist podjetja Elektro Turnšek nepremičnine Janko Turnšek je seznanjen z akcijo zbiranja članarine in prostovoljnih prispevkov ter je dal projektu prednost pred drugimi ponudbami, sta potrdili obe vpleteni strani. Turnšek je povedal, da so naredili vse za to, da bi se v Gavioliju še naprej izvajalo klubsko dejavnost.

Društvu so tako že dvakrat podaljšal rok, do katerega naj bi podpisali pogodbo o najemu, kot skrajni rok pa je prokurist določil 1. april. Opomnil je, da stroški s prostorom kljub vsemu nastajajo in "ga zato ne more kar pustiti stati".

Turnšek je še povedal, da so v podjetju zamenjali strešno kritino, da v prostoru ne zamaka več, če bo v Gavioliju ostala klubska dejavnost, nameravajo obnoviti tudi fasado ter urediti prezračevanje. Ob neuspehu akcije pa imajo po 15. aprilu namen objaviti razpis za novega najemnika ter prodati vso opremo iz nekdanjega kluba. V Katedrali luksuznih barv so opozorili, da druge zainteresirane za najem zanima predvsem prostor za skladišče.

Društvo Katedrala luksuznih barv je sicer še v fazi registracije. Kot so v društvu pojasnili za STA, jim je Turnšek postavil določen rok in so morali zato začeti z akcijo prej, kot so načrtovali. To je tudi razlog, da še niso do konca izpeljali registracije.

V društvu zagotavljajo, da bodo v primeru neuspele akcije donatorjem vrnili vsa sredstva. Glede donacij nižjih od 25 evrov in njihovega vračila pa so pojasnili, da je bilo prvotno mišljeno, da se z donacijami, nižjimi od 25 evrov, organizira dogodek v klubu. V primeru, da ta načrt ne uspe, bodo tudi te donacije povrnjene.