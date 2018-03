Jure Trampuš | foto: Uroš Abram

Luka Mesec, koordinator Levice: Bliže so mi superge in puloverji kot Chejeva čepica

Na kongresu Levice v Ljubljani, 24. marca letos

© Borut Krajnc

Stranke, pravzaprav skupine, ki so se nekoč poimenovale Združena levica, so na prejšnjih državnozborskih volitvah nepričakovano prišle v parlament. Združeno levico je obkrožilo skoraj 54.000 volivcev, dobila je šest poslancev. Potem so se začele težave, nekateri člani koalicije ali skupin znotraj nje so bili nezadovoljni. V neko gibanje, ki je izšlo iz vstajniških vrenj, so projicirali lastna pričakovanja, ki pa jih stranka, poslanska skupina nista zadovoljili. Zato je počilo, nekateri so odšli, drugi oblikovali novo stranko Levica. Zdaj stojijo pred novo preizkušnjo, realno so edini, ki v slovenskem političnem prostoru pomenijo alternativo, a v naslednjih tednih bodo o tem morali prepričati tudi volivce.

Še verjamete v zgodbo, s katero je Levici uspelo priti v parlament, zgodbo o koncu neoliberalizma in odpravi prevelike družbene neenakosti?