Zasebni interesi pod krinko javnega

Vodja nove politične stranke Danijel Bešič Loredan, ki nasprotuje zdravstveni ministrici, je bil direktor v zasebni zdravstveni zavarovalnici

Protestni shod Gibanja Skupaj naprej 16. marca letos pred parlamentom v Ljubljani, kjer so zahtevali odstop zdravstvene ministrice Milojke Kolar Celarc. (Danijel Bešič Loredan je na fotografiji desno, levo pa je Vili Kovačič)

© Borut Krajnc

V zadnjih treh letih so številne organizacije in društva v imenu boja za paciente izražali zelo ostra stališča. Zahteve po odstopu zdravstvene ministrice Milojke Kolar Celarc so se kar vrstile, zaradi zakona o zdravstveni dejavnosti, s katerim je država omejila divji zahod na področju zdravstvenih koncesij, so državljani domnevno spontano začeli zbirati podpise za referendum. Še več je bilo raziskav, ki so jih financirale zasebne zdravstvene zavarovalnice, in tiskovnih konferenc, na katerih so te javnosti poskušale vsiliti svoj model zdravstvenega sistema po bolj ali manj tržnih načelih.