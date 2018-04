Pregon zaradi enega džojnta

Preganjanje malih uporabnikov je nepotrebno

© WikiCommons

Tožilce in policijo poleg zahtevnih zadev zelo obremenjujejo ovadbe zaradi nepomembnih stvari. Na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani so se lani denimo ukvarjali s skoraj 8000 ovadbami, kar 65 odstotkov pa so jih zavrgli. Ogromno je ovadb za malenkosti, pri katerih je vrednost ukradenih stvari manjša od vrednosti papirja, na katerem je ovadba napisana. Zaradi majhne vrednosti jo zavržejo, a obravnavati jo morajo.

Sem bi lahko šteli tudi preganjanje malih uporabnikov konoplje, saj policija na cesti preiskuje mladino zaradi enega džojnta. Tako je pred nekaj tedni okoli 14. ure na Bavarskem dvoru v Ljubljani nekoga ustavil policist v civilni obleki, ker naj bi bil na »njegovi bundi zavohal travo«. Legitimiral ga je in pregledal, hkrati naj bi si bil privoščil neprimerne komentarje, kot je ta, da je »ekspert na tem področju« in da »zna s takšnimi«. Policist ni našel ničesar, zgolj bombone Fisherman’s Friend.

Je res samo domnevni vonj lahko povod za pregled? Na policijski upravi Ljubljana, kjer opisanega dogodka nimajo evidentiranega, so povedali, da je lahko že vonj po prepovedani konoplji razlog za ugotavljanje identitete osebe, ne pa tudi za pregled. Dodali so, da so izjema le specifične okoliščine pri mejni kontroli ali udeležbi z vozilom v cestnem prometu. Posamezniku, ki meni, da naj bi mu bil policist z dejanjem ali opustitvijo dejanja pri opravljanju policijskih nalog kršil človekove pravice, so poleg pritožbe na razpolago tudi druga pravna sredstva.

Rok Andree iz Piratske stranke, ki predlaga dekriminalizacijo konoplje, meni, da je preganjanje uporabnikov v nasprotju s posameznikovo svobodo, obenem pa je po njegovem mnenju tudi družbeno in gospodarsko škodljivo. »Sodni postopki za pregon posesti stanejo tisoče, lahko tudi deset tisoče evrov – in to za količine, ki na črnem trgu stanejo nekaj evrov. Je preganjanje odraslega posameznika, ki ima v žepu za sedem evrov konoplje, res vredno nekaj tisoč evrov, kolikor ta pregon stane?« se sprašuje Andree. Predstavnik Piratske stranke še dodaja, da policija pri takšnih pregonih davkoplačevalski denar troši za nepomembnosti. »Je pa nenavadno še to, da se preganjanje po državi zelo razlikuje. Kazni v Prekmurju so, v primerjavi s tistimi v Ljubljani, drakonske.«