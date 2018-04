Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo koncert skupine Katalena, ki bo premierno predstavila album Človek ni zver, razstavo kanadskega umetnika Navida Navaba, ciklus filmov režiserja Wesa Andersona, razstavo Helene Tahir, ki tokrat v središče postavlja figure otrok v različnih situacijah, premiero gledališkega koncerta Prekleti kadilci po motivih satiričnega eseja Svetlane Makarovič, gostovanje avstralske plesne skupine Sydney Dance Company.

Četrtek, 5. april

Na Šentjakobskem odru LGL bo ob 18.00 premiera predstave Lučka Regrat, ki je nastala po pravljici Gregorja Strniše. Popotovanje od cveta do zvezd nam plast za plastjo razpira različne svetove, jih med seboj na nepričakovan način povezuje ter se dotakne ključnih življenjskih vprašanj vsakega posameznika. Režija: Maruša Kink

V Galeriji P74 Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Sodobna slovaška umetnost, ki je nastala v sodelovanju z Galerijo SODA iz Bratislave. Na razstavi se bodo predstavili slovaški sodobni umetniki treh generacij: Július Koller, Stano Filko, Jana Želibská, Ilona Németh, Viktor Frešo, Lucia Tallová, Jaro Varga.

Lucia Tallová: Second Archive (2017)

V Švicariji Ljubljana bodo ob 19.30 odprli razstavo kanadskega umetnika Navida Navaba, ki bo predstavil prvi prototip svojega najnovejšega dela tangibleFlux φ plenumorphic ∴ chaosmosis, ki ga razvija v sklopu rezidenčnega bivanja v Švicariji in bo krstno predstavljen septembra v Linzu. Senzorično instalacijo zaznamuje igrivi ples različnih svetlobnih entitet, ki vabi gledalca, da se sooči z materialno ontogenezo njihovih vitalnih elementov – organskih formacij vzorcev in objektov, ki izstopajo iz neprekinjenega energetskega polja.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 koncert skupine Katalena, ki bo premierno predstavila sedmi album Človek ni zver, ki se napaja pri dediščini slovenskih ljudskih pesmi z vojaško tematiko ter poeziji Iva Brnčića.

© Luka Kaše

V Slovenski kinoteki Ljubljana bo od 5. do 10. aprila potekal ciklus filmov režiserja Wesa Andersona. Na ogled bodo filmi: Rushmore (5. 4.), Darjeeling Limited (6. 4.), Življenje pod vodo (7. 4.), Kraljestvo vzhajajoče lune (8. 4.) in Veličastni Tenenbaumi (10. 4.).

_eOI3AamSm8

Petek, 6.april

V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo ob 18.00 odprli razstavo Helene Tahir z naslovom V vrtincu, ki tokrat v središče postavlja figure otrok v različnih situacijah. Motivu otroških figur (v tehniki barvne risbe in grafike) se pridružujejo tudi črnobele risbe abstraktnih kompozicij, ki stremijo k učinku prostorskih iluzij in prepletu večplastnih struktur. Grafike in risbe je v prostorski postavitvi povezala še s 3D objektom. Kustosinja razstave: Vesna Teržan

Uničenje 3 (diptih), 2016

V Razstavišču Monfort Portorož bodo ob 19.00 odprli razstavo Boštjana Drinovca z naslovom Möbiusov trak. Drinovec je kipar, ki klasično kiparstvo nenehno nadgrajuje in aktualizira z eksperimentiranjem. Pri tokratnem projektu se je popolnoma odrekel kiparskemu snovanju in opustil sleherno asociacijo na svoje pretekle postavitve. Vso svojo ustvarjalnost je usmeril v koreografijo industrijskega robota, ki v njegovi notranjosti premešča kupe soli. Izbira soli je za arhaični ambient nekdanjega skladišča soli povsem logična in skladna s primarno namembnostjo prostora. Funkcija robota pa je v novem kontekstu povsem drugačna, saj postane glavni protagonist umetniškega sporočila.

© Nada Žgank

V Mali drami Ljubljana bo ob 20.00 premiera gledališkega koncerta Prekleti kadilci po motivih satiričnega eseja Svetlane Makarovič, v katerem se obregne ob sovraštvo do kadilcev in skozi genezo kadilskega rodu obračuna z nasprotniki kajenja. Ob tem razgrne perečo problematiko iracionalnega sovraštva, ki se vse bolj pojavlja med nami. Sovraštva, ki je venomer usmerjeno v kakšno ciljno družbeno skupino in se nad njo v končni fazi tudi manifestira. Režija: Tin Grabnar, avtorja songov: Jani Kovačič, Svetlana Makarovič, avtor glasbe: Boštjan Gombač

© Peter Uhan

V Galeriji Alkatraz (Metelkova) Ljubljana bodo ob 20.00 odprli skupinsko razstavo z naslovom Slaba odločitev?, ki je del dolgoročnega raziskovalnega projekta, ki bo izveden v obliki predstavitev, razstav, intervjujev in analiz. Projekt je osnovan z namenom detektiranja pogojev delovanja umetniških kolektivov v polju umetnosti in predstavljanja problemov ter izzivov, s katerimi se soočajo pri svojem delu. Na razstavi se predstavljajo trije tandemi: Lenka Đorojević & Matej Stupica, Nika Oblak & Primož Novak in Small but Dangers.

Nika Oblak & Primož Novak: Progress, 2016 – delo v nastajanju

Sobota, 7. april

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.30 gostovala plesna skupina Sydney Dance Company, ki se bo predstavila s triptihom Gnu (koreografija: Gabrielle Nankivell), Polna luna (koreografija: Cheng Tsung-Lung) in Temna svetloba (koreografija: Rafael Bonachela). Skupino je leta 1969 z imenom Dance Company ustanovila Suzanne Musitz. V letih 1975–1976 jo je vodil nizozemski koreograf Jaap Flieer, do leta 1979 avstralski koreograf Graeme Murphy. Leta 1979 sta Murphy in njegova sodelavka Janet Vernon ime skupine spremenila v Sydney Dance Company. Od leta 2009 skupina deluje pod umetniškim vodstvom koreografa Rafaela Bonachele.