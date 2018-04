REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bosta v okviru serialke kolektiva Just Us nastopila uveljavljena DJ-ja in producenta Gwenan in Isherwood. V Gala hali bo potekal Official Ljubljana Launch Party Outlook Festivala z DubDiggerz in Roots In Session Sound, v okviru aprilske edicije Wave Riders pa bo poleg Torulssona in Kobayashiija kot gost nastopil Alenia. V klubu Trainstation Subart se obeta večer Hippietalism: Xperimental Psychedelic Experience, na katerem bodo nastopili: Diesis, Gonzola, SkokniPaLokni, Desi Mir aka Zwook.

DubDiggerz

Petek, 6. april

(20.00): Žmauc Ljubljana: Teleport (Bossu & Zvanut)

(20.00): LP Bar Ljubljana: Maj (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Lara)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Adonov (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: Just Us (Veliki oder: Gwenan, Simm. Mali oder: Isherwood, Marin, Dipsas. VJ: fšk)

SEkW8TzmhNI

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Pas De Deux (DJ set)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Outlook Festival 2018 Official Ljubljana Launch Party (Za gramofoni: DubDiggerz, Roots In Session Sound. Vizualije: VJ Mesec)

XZEoYEblpaE

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Duki)

Sobota, 7. april

(22.00): Trainstation Subart Kranj: Hippietalism: Xperimental Psychedelic Experience (Diesis, Gonzola, SkokniPaLokni, Desi Mir aka Zwook)

8dr9IKLDAec

(23.00): K4 Ljubljana: Temnica (Veliki oder: Ulix, Mind Machines, Marko Lük. Mali oder: S.S.S, Djunsee)

9EQ2qr1uu_0

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders / S03E4 “StØrm” (Torulsson, Kobayashii; posebni gost: Alenia. VJ: Maii)

CZmpIa-gyIA

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Mr. Madness goes 666 (Mr. Madness, Djane Katarza)

XNutiNmunsQ