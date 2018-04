Bi morala biti pravica, ki prepoveduje revščino, vpisana v ustavo?

Nova peticija se zavzema za vpis pravice ne biti reven v ustavo republike Slovenije

Pred letom 2008 so bili revni večinoma tisti, ki so bili brezposelni, danes pa je med revnimi tudi veliko zaposlenih in upokojencev. (Na fotografiji prizor iz Ljubljane)

© Gašper Lešnik

Na spletnem portalu Solidarnik, s katerim upravlja zunajparlamentarna stranka oz. gibanje Solidarnost, so objavili peticijo, ki se zavzema za vpis pravice ne biti reven v slovensko ustavo. "Pred petimi leti smo šli na ulice in trge in zahtevali politično in socialno prenovo Slovenije. Vstajniške zahteve so ostale neizpolnjene, desettisoči na ulicah in trgih ter številni, ki so to gibanje podpirali, so ostali razočarani. Obstoječa politika nima ne strategije ne vizije, s katero bi razvijala človeške in naravne potenciale republike Slovenije," so zapisali v spremnem besedilu peticije, ki jo je podpisalo že skoraj tisoč ljudi, med njimi tudi nekateri vidnejši predstavniki slovenske družbe.

"Ustavna prepoved revščine pomeni udejanjanje socialne države z zakoni, ki ne bodo posegali v nedotakljivo pravico vsakega posameznika do dostojnega življenja."

Podporniki in podpornice peticije se strinjajo, da država velikokrat ne služi ljudem, temveč zgolj sebi in vplivnim posameznikom. "Še naprej smo priča oškodovanju skupnega premoženja. Še vedno prihaja do kršitev človekovih pravic. Vladavina ljudstva ni vzpostavljena. Medtem so politična elita in mediji polni novic o rekordni gospodarski rasti, o času debelih krav, o presežkih v proračunu, o rekordnih dobičkih. Ampak hkrati je v Sloveniji skoraj petina ljudi, ki so socialno izključeni oziroma pod pragom revščine. Reveži ostajajo reveži, humanitarci zbirajo sredstva za preprečevanje deložacij," so še poudarili in dodali, da smo priča masovni prerazporeditvi ustvarjenega bogastva k že tako ali tako bogatim.

"Ko bo spet udarila kriza, jo bodo znova plačali predvsem tisti z roba slovenske družbe: delavci, brezposelni, prekarci, upokojenci. V letu 2016 je bilo 371.000 državljanov Slovenije izpostavljenih tveganju socialne izključenosti, od teh jih je 280.000 živelo pod pragom revščine, z mesečnimi prejemki, nižjimi od 616 evrov," so izpostavili in pridali, da je to nedopustno.

Zato državljanke in državljane Slovenije pozivajo, da jih podprejo pri pobudi, da se v ustavo republike Slovenije jasno zapiše, da v tej državi revščine ne sme več biti. "Ustavna prepoved revščine pomeni udejanjanje socialne države z zakoni, ki ne bodo posegali v nedotakljivo pravico vsakega posameznika do dostojnega življenja. Zahtevajmo pravično obdavčitev vseh dajatev in prispevkov; brzdanje ekonomskega pohlepa s primerno davčno ureditvijo, obdavčitev luksuza in vpeljavo maksimalnega razpona plač v javnem in zasebnem sektorju ter minimalno plačo, ki bo prejemniku in njegovi družini omogočala dostojno življenje in pokojnino; zahtevajmo postopno uvedbo UTD, zahtevajmo vsem dostopno javno šolsko in javno zdravstvo," še menijo pobudniki in pobudnice peticije.