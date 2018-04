Evropska skrajna desnica uživa v jastogih in penini

Zapravljivi evroskeptiki

Zbor evroskeptičnih Evropejcev lani v nemškem Koblenzu

© Profimedia

Evroposlanci skrajno desnih strank so leta 2016 nepravilno porabili več kot 400 tisoč evrov. Člani parlamentarne skupine Evropa narodov in svobode so po mnenju odbora evropskega parlamenta za proračunski nadzor napravili več prekrškov – denar so med drugim namenili za velikodušna darila in razkošna kosila s šampanjcem. Več kot 338 tisoč evrov naj bi bilo nepravilno porabljenih, za 39 tisoč evrov izdatkov ni pravih dokazil.

Med 36 člani evroskeptične skupine so med drugim evroposlanci francoske Nacionalne fronte Marine Le Pen, italijanske Severne lige Mattea Salvinija in avstrijskih svobodnjakov. Skupina Evropa narodov in svobode naj bi bila med drugim kupila 228 steklenic penine in dodatnih šest steklenic po 81 evrov. Odbor za proračunski nadzor je v mnenju zapisal, da »kosila za 400 evrov na osebo niso v skladu z načeli finančnega upravljanja strank in so zato nesprejemljiva,« ter dodal, da »enako velja za 110 božičnih daril, pri čemer je vsako stalo vsaj 100 evrov«. Predstavnik avstrijskih svobodnjakov Harald Vilimsky je v bran dragi penini dejal, da so jo kupovali člani Nacionalne fronte, penina pa naj bi »bila za Francoze to, kar je za Avstrijce belo vino«.

Odbor je mnenje, v katerem predlaga takojšno vrnitev zapravljenega denarja, poslal predsedniku evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju. V poročilu za leto 2016 je pregledal še preostalih sedem parlamentarnih skupin, vendar pri njih ni ugotovil zlorab davkoplačevalskega denarja.

Med 36 člani evroskeptične skupine so med drugim evroposlanci francoske Nacionalne fronte Marine Le Pen, italijanske Severne lige Mattea Salvinija in avstrijskih svobodnjakov. Skupina Evropa narodov in svobode naj bi bila med drugim kupila 228 steklenic penine in dodatnih šest steklenic po 81 evrov.

Vsak izmed 731 evroposlancev na mesec sicer prejme nekaj manj kot 28 tisoč evrov, namenjenih za vzdrževanje pisarn v Bruslju ter plačevanje osebja. Poleg tega so glede na število sedežev in razpise financirane tudi skupine, ki so prijavljene znotraj evropskega parlamenta.

Skupina Evrope narodov in svobode ni edina skrajno desna evropska skupina, ki je nepravilno porabljala javna sredstva. Parlamentarna preiskava je leta 2016 ugotovila, da je skupina Evropa svobode in neposredne demokracije evropskemu parlamentu dolžna nekaj več kot pol milijona evrov. Britanski UKIP, največja stranka v skupini, je leta 2015 in 2016 za namene britanskih parlamentarnih volitev in referenduma o izstopu Velike Britanije iz EU uporabil denar evropskega parlamenta. A protizakonita raba denarja se UKIP ni izplačala, saj je takratni predsednik Nigel Farage izgubil bitko za sedež v parlamentu.

Davkoplačevalski denar je zapravljala tudi Marine Le Pen. Proti predsednici francoske Nacionalne fronte še vedno poteka preiskava – evropski parlament od nje zahteva 340 tisoč evrov, prejetih za plače sodelavcev, ki sta v resnici delala le za njeno stranko v Franciji. Dvoličnost skrajno desnih, praviloma evroskeptičnih strank je toliko očitnejša, ko se spomnimo, da so prav te stranke tiste, ki evropske institucije najraje obtožujejo korupcije.

Ustvarjalno rabo denarja evropskega parlamenta poznamo tudi v Sloveniji, tako evropski poslanci SDS najemajo prostore za svoje dejavnosti kar na Trstenjakovi ulici v Ljubljani, v stavbi, katere lastnica je SDS.