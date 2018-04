Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo retrospektivno razstavo hrvaškega umetnika Vlada Gotovca, premiero baletnega triptiha ob stoletnici ustanovitve ljubljanskega poklicnega baletnega ansambla, pregledno razstavo Slovenski animirani film 2006-2017, premiero filma Vztrajanje, filmskega kolaža različnih intimnih življenjskih zgodb v režiji Mihe Knifica, koncert skandinavskega power-jazz tria The Thing.

Četrtek, 12. april

V KGLU Slovenj Gradec bodo ob 18.00 odprli TSUNK – Trienale sodobne umetnosti na Koroškem, ki prinaša vpogled v ustvarjanje na področju vizualne umetnosti koroških ustvarjalcev v zadnjih treh letih. S svojimi deli se bo predstavilo 40 ustvarjalcev vseh generacij, ki ustvarjajo v različnih vizualnih medijih. Kustosi razstave: Katarina Hergold Germ, Jernej Kožar, Maša Špiler

V SNG Opera in balet Ljubljana bo ob 19.30 premiera baletnega triptiha Balet 100 ob stoletnici ustanovitve ljubljanskega poklicnega baletnega ansambla, ki bo združil plesno suito Lok Pie in Pina Mlakarja, balet v treh slikah Žica koreografa Vlasta Dedovića in Pastoralno simfonijo koreografa Milka Šparembleka. Dirigent: Marko Gašperšič

© Darja Štravs Tisu

V Mestni galeriji Ljubljana bodo ob 20.00 odprli retrospektivno razstavo hrvaškega umetnika Tomislava Gotovca (1937-2010) z naslovom Ne sprašujte, kam gremo, ki je nastala v sodelovanju z Muzejem moderne in sodobne umetnosti (Reka) in Inštitutom Tomislav Gotovac (Zagreb). Razstava enega najpomembnejših sodobnih umetnikov, ki je pomembno vplival tudi na Marino Abramović, prinaša vpogled v njegovo šestdesetletno delovanje - od eksperimentalnega in strukturalističnega filma - do happeningov, akcij in performansov. Na ogled bodo poznani performansi in akcije, filmi, fotografije, kolaži, različni dokumenti, časopisi itd. Poseben poudarek bo na prikazu njegovih akcij in performansov ter njegovi prodorni filmski produkciji, ki jo bodo v sodelovanju s Slovensko kinoteko predstavili tudi na filmskem platnu. Kustosinji razstave: Ksenija Orelj & Nataša Šuković

V SNG Nova Gorica bo ob 20.00 premiera Evripidove tragedije Trojanke iz leta 415 pr. n. št., ki je postavljena v mitsko dobo trojanske vojne. Trojanska vojna je končana, goreče mesto se podira, ženske in otroci pa kot ujetniki odhajajo v grško suženjstvo. Drama je obsodba nepravičnih vojn, sprašuje se o odgovornosti in krivdi zanje ter spregovori o pogubnem opustošenju, ki ga porodi nasilje. Režija: Jaša Koceli

© Mankica Kranjec

Petek, 13. april

V Galeriji sodobne umetnosti Celje bodo ob 18.30 odprli pregledno razstavo Slovenski animirani film 2006-2017, na kateri se bo predstavilo 22 avtoric in avtorjev, ki so s svojimi deli najbolj zaznamovali področje animiranega filma pri nas. Na ogled bodo pripravljalne skice in risbe, zgodborisi, originalne lutke in deli scenografij za lutkovne in kolažne animirane filme, ter digitalni printi za računalniško animirane filme. Interaktivna zasnova postavitve ter občasne delavnice in vodstva z avtorji animiranih filmov bodo obiskovalcem omogočili, da skozi razstavo spoznajo tudi proces nastajanja animiranega filma in se poučijo o različnih tehnikah animacije. Ob 20.30 se dogajanje seli v Mestni kino Metropol, kjer bo potekala 2. Revija slovenskega animiranega filma.

V APT Novo mesto bo ob 20.00 na ogled biografska in filozofska drama Janeza Vrečka Kons:o:vel, ki je nastala v koprodukciji APT Novo mesto in Studia humanitatis. Režija: Matjaž Berger, ponovitve: od 14. do 20. aprila

© Barbara Čeferin

V Cvetličarni Ljubljana bodo ob 21.00 nastopile legende hrvaškega alter podzemlja Goran Bare in Majke, ki bodo predstavili novi album Nuspojave.

_Bu83K9PHWM

Od 13. do 15. aprila bo že devetič potekal največji festival kakovostnih gradenj, nepremičnin in arhitekture Odprte hiše Slovenije, ki so del mednarodne mreže 35 mest Open House WorldWide, katere koncept je, da najširši javnosti ponujajo brezplačne oglede odlične arhitekture in prostorskih ureditev. Na ogled bo 100 zasebnih in javnih stavb ter prostorskih ureditev, ki jih bo izbrala posebna strokovna žirija. Tema letošnjega dogodka je Arhitektura za ljudi, saj poskušajo spodbuditi zavedanje, da stavbe gradimo in oblikujemo za ljudi. Zato je v vseh procesih načrtovanja pomemebno, da se zavedamo vpliva, ki ga imajo stavbe na naše zdravje, varnost, uspešnost n dobro počutje.

Doživljajsko razstavišče Ljubljanica

© Jaka Babnik

Sobota, 14. april

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 premiera filma Vztrajanje v režiji Mihe Knifica. Gre za mozaično pripoved o dogodkih, ki so zaznamovali glavne like. Vsaka posamezna zgodba odslikava misli, cilje, strahove in želje svojega junaka ter jih skuša ubesediti skozi notranje monologe, redkobesedna izpraševanja o samem sebi, skozi spomine in izpovedi. Filmski kolaž različnih intimnih življenjskih zgodb želi pripovedovati o fenomenu človeka. Ravno zato si liki v filmu ne delijo kraja ali časa dogajanja, ne vedo drug za drugega in nikoli ne bodo.

263508728

V Narodnem domu Maribor bo ob 20.30 nastopil skandinavski power-jazz trio The Thing, ki se v Maribor vrača po desetih letih. Njihova glasba se sočasno napaja pri temnopolti tradiciji jazza šestdesetih let (John Coltrane, Albert Alyer, Don Cherry) ter garažnem rocku (The Stooges, P.J. Harvey, The White Stripes).

tBkWUkQTmUQ