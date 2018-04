Grumova nagrada za besedilo Romeo in Julija sta bila begunca

Nagrado Slavka Gruma za najboljše novo slovensko dramsko besedilo je ob nocojšnjem zaključku 48. Tedna slovenske drame v Prešernovem gledališču v Kranju prejel Vinko Möderndorfer za besedilo Romeo in Julija sta bila begunca, nagrado za mladega dramatika pa Maša Pelko. Šeligova nagrada je pripadla avtorskemu projektu Stenica.

Möderndorfer, ki je v minulih letih že dvakrat prejel Grumovo nagrado, je bil letos nominiran za kar dve svoji besedili. Strokovno žirijo, ki so jo sestavljali predsednica Mateja Pezdirc Bartol, Tomaž Gubenšek, Vilma Štritof, Klavdija Zupan in Igor Žunkovič, je najbolj prepričalo njegovo delo Romeo in Julija sta bila begunca.

Ikonična klasična dramska lika iz Shakespearjeve tragedije se v tem besedilu reinkarnirata v povsem vsakdanji osebi, v sodobna dramska subjekta. Njuni družini nista sprti, sprto z njuno iskreno mlado ljubeznijo pa je vse socialno okolje, ki ga besedilo prikaže brezkompromisno, kot vidi in doživlja svoj položaj mlada generacija.

Z relativno skopimi sredstvi in jasno strukturo drama pretrese in opominja na to, kako je lahko mlad človek v tem času tujec v lastni deželi, nepotreben in nekoristen. "Drama v stvarnem tonu odpira univerzalen prostor etičnih vprašanj, senzibilizira za krivičnost in kaže na gledališče kot na prostor nagovarjanja gledalca z neizprosno in kruto psihosocialno podobo do svojih najbolj ranljivih skupin mačehovske dežele," v obrazložitvi nagrade navaja žirija.

Ta je izbrala tudi najboljšega mladega dramatika. V konkurenci 14 besedil je slavila Maša Pelko z dramo Kraljevi otroci. Ta trdno stoji v sedanjosti, čeprav črpa iz klasične zgodbe o kralju Ojdipu. Razslojenost uporabe otroškega jezika glede na starost otrok v drami nudi drugačen pogled na kanonsko zgodbo. Polje asociacij je natančno in nikakor naivno. To so glavne odlike dramaturško dobro strukturirane in izpeljane drame, meni žirija.

Na Tednu slovenske drame je potekal tudi izbor za najboljšo uprizoritev festivala. Strokovna žirija v sestavi Nika Arhar, Mojca Jan Zoran in Ljudmil Dimitrov je Šeligovo nagrado dodelila avtorskemu projektu Stenica v režiji Jerneja Lorencija in koprodukciji Prešernovega gledališča Kranj ter Mestnega gledališča Ptuj.

Kot izpostavlja žirija, je Stenica komunikativen gledališki dogodek, ki se suvereno in z eksplozivnim nabojem igralskega kolektiva sprehodi skozi imaginarij našega prostora od povojne podobe socialistične Jugoslavije do kapitalističnega sedanjika ali še dlje. Pri tem v ospredje potisne trpko zagato posameznika, ki tvori skupnost, a je obenem iz nje vselej že izvržen.