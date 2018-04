Ponovna Orbanova zmaga in odstopi več voditeljev opozicijskih strank

Viktor Orban in Janez Janša na enem izmed prvih uradnih srečanj leta 2012, ko je bil Janša še premier Slovenije. Kasneje je bilo teh prijateljskih srečanj še veliko. Politika sta se med drugim redno srečevala na delovnih kosilih, Orban pa je bil tudi poseben gost na nedavnem kongresu SDS v Mariboru.

© Borut Peterlin

Madžarski premier Viktor Orban je včeraj pozno zvečer razglasil "zgodovinsko" zmago na parlamentarnih volitvah. Po preštetih skoraj vseh glasovih si je vladajoča stranka Fidesz v parlamentu zagotovila dvotretjinsko večino. Po objavi prvih izidov je odstopilo več voditeljev opozicijskih strank. "Zmagali smo," je Orban sporočil privržencem. "Dragi prijatelji, za nami je velika bitka, zagotovili smo si zgodovinsko zmago - dobili smo priložnost, ustvarili smo priložnost, da zaščitimo Madžarsko," je dodal.

To bo za Orbana tretji zaporedni mandat, sicer pa četrti na čelu madžarske vlade. Po preštetih skoraj vseh glasovih je Fidesz osvojil 133 sedežev v 199-članskem parlamentu in s tem dvotretjinsko večino. Orbanu bo dvotretjinska večina omogočila spreminjanje ustave in sprejemanje ustavnih zakonov.

Na drugem mestu je skrajna desna stranka Jobbik, ki bo imela 26 poslancev, tretji pa so socialdemokrati z 20 sedeži. V parlament sta se uvrstili še leva Demokratična koalicija z devetimi poslanci in okoljska stranka LMP, ki bo imela osem sedežev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izidi volitev so zamujali, saj so bila nekatera volišča zaradi množične udeležbe odprta dlje, kot je bilo predvideno. Po podatkih volilne komisije je bila udeležba 69,26-odstotna, kar je sedem odstotnih točk več kot na volitvah leta 2014.

Po objavi prvih izidov je odstopilo več voditeljev opozicijskih strank, ki so prišle v parlament. Kot poroča madžarska tiskovna agencija MTI, je najprej odstopil vodja Jobbika Gabor Vona. "Cilj Jobbika - zmaga na volitvah in spremembe v vladi - ni bil dosežen," je poudaril ob odstopu.

Odstop je ponudil tudi sopredsedujoči LMP Akos Hadhazy, ki pa, kot je dejal, ne bo vrnil poslanskega mandata. Odstop je prav tako ponudilo predsedstvo socialdemokratov. Njihov vodja Gyula Molnar je dejal, da je stranka ugotovila, da je to volja volivcev ter da se čuti odgovornega za izid volitev.

Orban je v predvolilni kampanji volivce nagovarjal predvsem z begunsko problematiko in obljubami, da bo "Madžarsko ohranil madžarsko".

"Te volitve so pokazale, da je bila begunska problematika as Fidesza. V trenutnih razmerah na Madžarskem migracije prevladajo nad vsemi ostalimi vprašanji, od korupcije do zdravstva," je za francosko tiskovno agencijo AFP ocenil politični analitik Andras Biro-Nagy.

Ob tem je analitik opozoril, da bodo morali resno vzeti napovedi Orbana v govoru 15. marca. V njem je dolgoletni premier napovedal "moralne, politične in pravne ukrepe" proti nasprotnikom po volitvah, s čimer je vzbudil strah, da bo po volitvah zatrl opozicijo.

V novi Mladini si preberite intervju z uradnim tiskovnim predstavnikom madžarske vlade, ki je med drugim dejal, da je med Orbanom in Janšo kemija: "Med Orbánom in Janšo je kemija. Poleg tega imata oba še to srečo, da pripadata isti politični skupini. Iz tega ni treba delati pregloboke teorije, liberalna perspektiva vedno išče neko bolj zapleteno zgodbo. Ideje so seveda pomembne, a osebni interesi bodo vedno vladali in osebni odnosi bodo vedno nadgradili ideologijo. Ja, poskušamo najti skupne interese, in če je tukaj še kemija, je to odlična mešanica. Tudi med srbskim predsednikom in Orbánom je kemija, to nam je pomagalo pri doseganju zastavljenih ciljev. Ne le gospodarskih, prav tako glede varstva madžarske manjšine v Vojvodini. Tako svet deluje."