REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bodo v okviru serialke Just A Dance nastopili domači nu-disco veteran Ichisan ter duet Elovetric in Den7el, v Božidarju Steven Julien aka FunkinEven, v Channel Zeru se bo predstavil nemški producent Southwild aka Jay, v Gala halo pa v okviru aprilske edicije Pod Pritiskom prihaja v Avstriji delujoči DJ in producent B. Visible.

Steven Julien aka FunkinEven

© Joanna Piotrowska

Petek, 13. april

(20.00): Žmauc Ljubljana: DJ Lil Taty & DVMIR (DJ set)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Friday the 13th (DJ Kunst)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Volk)

(21.00): Švicarija Ljubljana: Izland + jesusonecstasy (avdiovizualni performans)

2b1j1o4aros

(22.00): Carnium Cafe Kranj: Techno meets HardTechno #1 (Line Up: Dimc, DaBelli, Xenon, Andy Raze)

(23.00): Terminal Club Ljubljana: Techno Session w/ Techno Girls (Milea, Nikol Niven, Ally, Elipsa22)

(23.00): K4 Ljubljana: Dirty Sprite V (Trillity floor: DJ Smokey 666/Kan, Borsaleano, Cookie. Beats floor: Shao, .čunfa, Neba/A, Young Sanci; VJ: El Pablo/Kan)

3edGStzhmtI

(23.00): Božidar Ljubljana: Stiropor: Steven Julien aka FunkinEven (podpora: Stojan, Vuka)

lJhJbl6TkH8

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Pod Pritiskom Beatz Vol.2 (B. Visible + live band, Sushi, Woo-D, Zhe)

tCdJeh5VgTw

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Mami's Magic & MoDem Festival (Southwild/Nem, Tsujo Twitch, Sinonimus, Tischeena)

8OojfDGDrgI

(23.00):Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Zois)

Sobota, 14. april

(23.00): K4 Ljubljana: Just A Dance (Ichisan, Den7el, Elovetric; VJ: 5237)

GDproUTnirY

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus: Reister/Shekuza (b2b DJ set)

yUgWkUGynmM