En-Knapov jubilej

25-letnica Zavoda EN-KNAP, ki je v času svojega delovanja neizbrisno zaznamoval slovensko in mednarodno plesno prizorišče

Mračna zveza

© Andrej Lamut

Do 13. aprila bo v Ljubljani potekal EN-KNAP-ov jubilejni teden, saj letos mineva 25 let, odkar je Iztok Kovač, plesalec in koreograf, ustanovil Zavod EN-KNAP, nevladno organizacijo, ki je v času svojega delovanja neizbrisno zaznamovala slovensko in mednarodno plesno prizorišče. Mednarodna skupina EnKnapGroup, ki jo je ustanovil leta 2007, je v tem trenutku edini stalni ansambel za sodobni ples v Sloveniji. Od svoje ustanovitve je ansambel sodeloval z več kot 30 domačimi in tujimi koreografi ter gledališkimi režiserji, ter ustvaril 25 celovečernih predstav in plesni film.

Vrhunec praznovanja bo 10. aprila v Španskih borcih, ko bodo plesalci EnKnapGroup premierno uprizorili plesno predstavo Mračna zveza (po Pekinški raci) v koreografiji Josefa Nadja. Predstava se je iz polurne predstave premierno prikazane junija 2017, razvila v celovečerno predstavo, nastalo na podlagi Nadjevega prvega dela Canard pékinois iz leta 1987. Temelj predstave Mračna zveza je tragična zgodba mladoporočencev, ki jima je usoda namenila zgolj nekaj bežnih trenutkov sreče, preden je med njiju stopila minljivost življenja. Nadj in plesalci želijo v gledalcih vzbuditi mračno čustvo, ki spremlja to nesrečno zvezo. Dogodek, ki mu je bil Josef Nadj priča v mladosti, se v njegovi koreografiji pojavi kot projekcija in služi kot metafora prehitrega minevanja časa ter nas popelje v občutje onstranstva. Umetnik in koreograf v tem vidi priložnost, da se nova generacija polasti zgodbe, ki je v njegovem rodnem kraju postala že legendarna. Zanimivo je, da je novo delo glede na izvorno predstavo časovno zgoščeno, medtem ko je sama tematika veliko širša – kot da bi želeli trenutek ovekovečiti za vselej. Po predstavi bo sledila otvoritev fotografske razstave Andreja Lamuta z naslovom Re:Move, ki že od leta 2012 sodeluje s skupino EnKnapGroup.

WXF2MEHV10E

Po predstavi bo sledila otvoritev fotografske razstave Andreja Lamuta z naslovom Re:Move, ki že od leta 2012 sodeluje s skupino EnKnapGroup. Fotografije, ki nastajajo ob predstavah so zanj več kot le dokument zaporedja gibov. Fotografija, kot statičen medij, v resnici niti ne more verodostojno in v celoti zajeti kompleksnosti gibanja, ki gradi koreografijo. Njena moč je drugje; s tem, ko iz giba odstrani gibanje, mu odvzame tudi čas, podari pa mu trajnost. Gib postane neskončen, plesalci na fotografijah pa v njem večno ujeti.

V sredo 11. aprila se bosta v okviru festivala Plesna Vesna predstavila izraelska plesna umetnika Gali Kaner in Karmit Burian, četrtkov večer pa bo posvečen predstavi Četrtek ob sedmih in peterici slovenskih uveljavljenih ustvarjalcev (Jaka Šimenc, Andreja Rauch, Jurij Konjar, Blaž Celarec in Nada Žgank), katere skozi zgodovino EN-KNAP-ovega delovanja povezujemo s številnimi projekti.

Praznovanje se bo zaključilo 13. aprila v Slovenski kinoteki z glasbeno-filmskim projektom Potujoči kino Bridka Bebiča, ki je posvečen 25. obletnici Zavoda EN-KNAP, 10. obletnici delovanja mednarodne plesne skupine EnKnapGroup in 9. sezoni delovanja skupine v Centru kulture Španski borci. Za to priložnost bo Bratko Bibič skupaj z Eduardom Raonom in Vidom Drašlerjem zasnoval projekt Od kovača do knapa: s španskimi borci naprej!, v katerem soodvisno komponiranje zvočnih zapisov in filmskega gradiva nadgrajuje z živo igrano glasbo in zvočenjem med projekcijo, kar evocira tisti košček prezence plesnega odra, ki je v filmski reprezentaciji po definiciji odsotna tako v času kot v prostoru.