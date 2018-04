Nagrade in priznanja Riharda Jakopiča

Letošnji dobitniki nacionalnih nagrad so Dušan Tršar, Polonca Lovšin in Viktor Bernik

V Moderni galeriji bodo 12. aprila podelili nacionalne nagrade za likovno in vizualno umetnost. Dobitnik letošnje nagrade Riharda Jakopiča je Dušan Tršar, eden najpomembnejših predstavnikov modernega kiparstva v Sloveniji in na območju nekdanje Jugoslavije, ki je prostor kiparstva, skupaj z neokonstruktivisti, razširil tako miselno v smislu izgube specifičnosti medija kot tudi povsem konkretno z izbiro novih materialov oziroma pristopov. Prejemnika priznanj Riharda Jakopiča za dosežke na področju sodobne vizualne umetnosti sta akademska kiparka Polonca Lovšin in akademski slikar Viktor Bernik.

Dušan Tršar je leta 1963 diplomiral na Oddelku za kiparstvo Akademije za likovno umetnost v Ljubljani, in nato leta 1966 končal kiparsko specialko pri prof. Borisu Kalinu. Leta 1979 je postal docent in predavatelj na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je med letoma 1989 in 1991 deloval kot dekan. Nato je postal redni profesor na Oddelku za kiparstvo, kjer je predaval do upokojitve leta 2006. Razstavljal je na več kot petdesetih samostojnih in številnih skupinskih razstavah doma in v tujini. Za svoje delo je prejel več pomembnih nagrad, med drugimi: Zlato ptico (1970), Župančičevo nagrado (1974), Nagrado Prešernovega sklada (1978) in Zlato plaketo Univerze v Ljubljani (2003). Leta 2012 je postal častni občan občine Kostanjevica na Krki.

Polonca Lovšin je leta 1996 diplomirala na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, leta 2001 pa iz kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.. Štiri leta kasneje je zaključila podiplomski študij kiparstva in novih medijev. Leta 2015 je zaključila doktorski študij vizualne umetnosti, Faculty for Art and Design, Bauhaus University Weimar, Nemčija. V svojem se delu osredotoča na samoorganizirane iniciative in alternativne oblike delovanja v arhitekturi in urbanizmu. Je soustanoviteljica društva KUD Obrat, s katerim razvija večleten projekt skupnostnega vrta Onkraj gradbišča. Je avtorica in soavtorica številnih publikacij in dobitnica različnih štipendij, nagrad in umetniških rezidenc, med drugim nagrade Zlata ptica za vizualno in intermedijsko umetnost (2010), umetniške rezidence v Wysing Arts Centru v Cambridgeu (2009) in rezidence Artslink v New Yorku in San Franciscu (2006).

Viktor Bernik je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani pri profesorici Metki Krašovec in profesorju Bojanu Gorencu študiral slikarstvo, kjer je leta 1998 diplomiral. Istega leta se je vpisal na podiplomski študij, letni semester 2000 pa je opravil na Indiana University of Pennsylvania v ZDA. Leta 2001 je magistriral iz umetnosti na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, Oddelek za slikarstvo, pri prof. Bojanu Gorencu. Predstavil se je na samostojnih razstavah v najvidnejših domačih galerijah ter na skupinskih postavitvah. Njegova dela so umeščena v številne javne in zasebne umetniške zbirke, med drugimi v Zbirko Moderne galerije, Zbirko Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Izhajajoč iz postulatov postmedijskega slikarstva se Bernik v svojem opusu posveča vprašanjem prostora, tako družbenega kot umetnostnega. Preizprašuje koncepte umetnostnega podobotvorja v različnih medijih, v katerih prepleta razmisleke o umetnostnih in družbenih fenomenih.

Od 13. do 25. aprila bo v Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi na ogled razstava letošnjih nagrajencev, prejemnikov nagrade in priznanj Riharda Jakopiča 2018.