Za prepoved nacističnih in fašističnih simbolov

Zveza združenj borcev s pobudo in peticijo za prepoved uporabe nacističnih in fašističnih simbolov ter simbolov tvorb, ki so v času druge svetovne vojne kolaborirale s fašističnim in nacističnim okupatorjem

© WikiCommons

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije predstavlja pobudo, s katero želi pridobiti javno podporo za zakonsko ureditev naslednjih področij ... prepoved uporabe in javnega prikaza nacističnih in fašističnih simbolov ter simbolov družbenih, političnih in vojaških tvorb, ki so v času druge svetovne vojne kolaborirale s fašističnim in nacističnim okupatorjem,prepoved uporabe sovražnega govora v medijih in na političnem parketu, prepoved ustanavljanja, usposabljanja in urjenja ter financiranja, opremljanja in oboroževanja paravojaških enot na ozemlju republike Slovenije.

ZZB NOB poudarja, da boste s podpisom peticije izrazili jasno podporo boju proti "novim oblikam fašizma, družbenega nazadovanja in tako odprete pot družbi solidarnosti in napredka".

Slovenska zakonodaja je pomanjkljiva, nacističnih simbolov ne prepoveduje, prav tako nimamo zakona, ki bi izrecno prepovedoval nošenje nacističnih ali fašističnih simbolov in gesel.

Peticijo lahko podpišete na tej spletni povezavi, spodaj pa besedilo podpredsednika omenjenega združenja objavljamo v celoti.





V Sloveniji smo priča odkritemu nošenju simbolov in gesel fašizma in nacizma ter uniform, ki so jih nosili zapriseženi sodelavci nacistov. Tudi v drugih evropskih in neevropskih državah je vse več zloglasnih skupin, ki se identificirajo z nacizmom in ideologijo, ki temelji na sovraštvu do tujcev in drugače mislečih družbenih skupin. Zanimivo dejstvo ob tem pa je, da sta nacizem in fašizem v državah, od koder izvirata, to je predvsem v Nemčiji in Italiji, z zakonom prepovedana.

Nürnberški proces v letih 1945 in 1946 je bil proces proti največjim vojnim zločincem pred mednarodnim vojaškim tribunalom, ki je sodil najpomembnejšim voditeljem nacistične Nemčije, od katerih je bilo dvanajst obsojenih na smrt z obešanjem, ostali pa so dobili dolgoletne zaporne kazni. Proces je pravno podkrepil razpad fašizma in nacizma. Po Nürnbergu so v Nemčiji in vrsti drugih držav izvedli še več procesov, na kateri so obsodili še veliko nacistov in njihovih pripadnikov. Po zaslugi procesa so ljudje, ki so ustvarili vojno in izvajali zločine proti človečnosti, dobili kazen v skladu z mednarodnimi normami.

Kako pa je s tem v Sloveniji? Slovenska zakonodaja je pomanjkljiva, nacističnih simbolov ne prepoveduje, prav tako nimamo zakona, ki bi izrecno prepovedoval nošenje nacističnih ali fašističnih simbolov in gesel. Občutljivost slovenskega prostora, kjer sta bila fašizem in nacizem še posebej kruta, bi morala biti še toliko večja, saj je prav to zlo prejšnjega stoletja Slovencem namenilo izginotje z zemljevida narodov. Trpljenje Primorcev pod fašizmom vse od leta 1921 do njegova razpada leta 1943 je bilo še posebej hudo, saj so fašisti dolgo pred drugo svetovno vojno na sodiščih za zaščito države obsodili in pobili številne domoljube in predvsem na jug Italije izselili zavedne župnike, učitelje in ostalo inteligenco.

Nikoli več nacifašizma, nikoli več vojne in sovraštva! O tem so bili po drugi svetovni vojni ljudje prepričani in tudi dolgo so v tem prepričanju živeli, misleč, da so se vsi narodi iz tega zla nekaj naučili. Žal se niso! Zato predstavljamo pobudo, da se tudi v Sloveniji sprejme zakon, ki bo prepovedoval nošenje nacističnih in fašističnih simbolov, ki bo prepovedoval delovanje skrajnih skupin, ki danes v Sloveniji nosijo uniforme nekdanjih pomagačev nacistične Nemčije.

Marijan Križman

Podpredsednik ZZB NOB Slovenije