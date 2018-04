»Dva milijona smo jih pospravili!«

Življenje in smrt Odila Globočnika, Hitlerjevega menedžerja smrti, fanatičnega izvrševalca »končne rešitve judovskega vprašanja«, ki je bil čisti produkt tržaško-koroškega bazena

Naslovnica knjige, ki je izšla pri Cankarjevi založbi

Ko je septembra 1943 padel Mussolini, je severno Italijo prevzela nemška vojska. Tudi Trst s Primorjem, alias Operativno cono Jadransko primorje. Oktobra so že prijeli prve Jude. Prečesali so bolnišnice, domove za ostarele in psihiatrične ustanove v Trstu, Gorici, Opatiji in na Reki. Judom so zaplenili premoženje, stanovanja in hiše, delnice in vrednostne papirje, decembra pa je iz Trsta v Auschwitz že odpeljal prvi vlak z Judi.