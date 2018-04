Propagandne igre

Plačani politični oglasi med nevtralnimi novicami na Facebooku

Stvaritev, ki kroži naokoli

V zadnjem času se tudi zaradi bližajočih se volitev množijo objave na družabnih omrežjih, ki imajo nedvoumno politično sporočilo. Kdo je naročnik, na prvi pogled ni jasno, saj je vse, kar je pri teh »vsiljenih« objavah na Facebooku vidno, zgolj majhna oznaka, da je objava »sponzorirana«, z drugimi besedami »plačana«. Cena takšnih oglasov je v primerjavi s plačilom za oglasni prostor v klasičnih medijih nizka, doseg pa ogromen.

Dober primer takšne politične propagande je stran na Facebooku Game of Clones, ki je recimo objavila sporočilo, da »Šarec je in bo ostal klovn! Klovni pa še cirkusa niso sposobni voditi, kaj šele države.« Na tej strani so objavili tudi video, ki so ga pospremili z besedami Kučanov boj (gre za izsek iz filma Der Untergang o Adolfu Hitlerju), dogajanje v njem pa je postavljeno na konec maja 2018, ko domnevnega »strica iz ozadja« štab obvesti, da bodo volitve izgubili. Takšno propagando so na strani Game of Clones začeli konec februarja, ko so objavili video, ob katerem so zapisali, da se »Milan spet igra Igro Klonov. Slovenski Game of Clones, vsak dan ob 19.00 na POP TV in RTV SLO.« S tem želijo osrednji informativni oddaji nacionalne televizije in največje komercialne televizije stigmatizirati podobno, kot je ameriški predsednik Donald Trump demoniziral do njega kritično televizijsko postajo CNN.

Kdo je avtor teh žaljivih videoposnetkov, ni znano, saj se ustvarjalci – kot že zapisano – skrivajo za anonimnostjo. Kakor je opaziti, pa se isti posnetki pojavljajo na več Facebookovih straneh s sorodnimi temami, kjer prevladujejo teorije zarote o Kučanovem klanu in Marjanu Šarcu, podpihovanje strahu pred begunci in svarila pred zmago levice.

Ena od takšnih strani je Facebookova stran I Love Slovenia, kjer se politični propagandisti skrivajo za slovenskim grbom. Na njej so objavili video »Želimo si normalne Slovenije. Z levico nam to ne bo uspelo,« kjer leve in levosredinske stranke primerjajo z mafijo. Za mednarodni dan žensk, 8. marca, pa so objavili video, ki so ga pospremili z vprašanjem: »Ste vedeli, da Marjan Šarec nad zaposlenimi dekleti v občini Kamnik izvaja mobing in jih ustrahuje?« Med objavami, ki jih delijo, najdemo tudi članke s spletnega portala Nova24TV in spletne strani stranke SDS. Podobna stran na Facebooku s sorodnimi vsebinami je Kaos v Sloveniji.

Ker gre za sponzorirane objave, ki se nato pojavljajo med novicami slovenskih uporabnikov Facebooka, bi lahko vprašanje, kdo zanje plačuje, naslovili na Facebook. A ta nam teh informacij ni dolžan razkriti, je pa sled, ki vodi do vira te propagande, očitna.

Izvršni direktor in ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg se je sicer ta teden pred odboroma ameriškega senata opravičil za zlorabe osebnih podatkov milijonov uporabnikov. Dejal je, da bo moral biti odslej vsak politični oglas avtoriziran, oglaševalec oziroma plačnik pa bo moral potrditi identiteto in lokacijo. Če teh podatkov ne bo zagotovil, bo dobil za politične oglase in oglase o žgočih temah prepoved. Sponzorirane objave na Facebooku bodo tudi jasno označene s podatkom, kdo je zanje plačal. Zuckerberg je potrdil, da bodo to v ZDA začeli izvajati takoj, Evropa in preostali svet pa naj bi sledila v prihodnjih mesecih. To pomeni, da bodo naše državnozborske volitve temu filtru še ušle.