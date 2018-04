Mencarija v Drama Kavarni

V Drama Kavarni bo v petek, 13. aprila ob 20.00 nastopila zasedba Mencarija, ki igra avtorsko glasbo v stilu gypsy swinga. Njihove pesmi obravnavajo aktualne družbene in ljubezenske tematike. Na koncertu bodo premierno predstavili svoj prvi videospot za skladbo Če bi me imela rada.

Mencarija je avtorski projekt Blaža Mencingerja, ki je nastal po prenehanju delovanja skupine Jazz In The Pants. Projekt ohranja njen vihravi duh, a se pomika v manjšo in intimnejšo zasedbo, katere poudarek je na zgodbi besedil v stilu kantavtorskega gipsy swinga, pri čemer pa se zasedba ne boji dotakniti drugih žanrov, ki se prilegajo posamezni pesmi. Zasedbo sestavljajo: Jernej Vindšnurer na kontrabasu, Lenart De Bock na saksofonu ter Blaž Mencinger na vokalu in kitari.

Vsebino besedil bi lahko razdelili v dve skupini. Prva so družbenokritična, večinoma pospremljena s hitrejšimi ritmi, dotikajoča se aktualnih družbenih problematik. Druga skupina pa obsega samoironije polno ljubezensko tematiko.

Lg47gFyzBek