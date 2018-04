Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo skupinsko razstavo Prisotnosti, na kateri se bodo predstavili Metka Krašovec in izbrani umetniki, ki so študirali pod njenim mentorstvom na ALUO, premiero gledališke predstave Odilo. Zatemnitev. Oratorij, nastale po tekstih Petra Mlakarja in Dragana Živadinova, premiero drame Za blagor vseh ljudi, ki jo je italijanski režiser, igralec in dramatik Francesco Randazzo napisal po resničnem dogodku.

Četrtek, 19. april

V Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj bodo ob 19.00 odprli razstavo nagrajenca Prešernovega sklada Franca Novinca z naslovom Z barvo v srce stvari, ki je posvečena umetnikovi 80-letnici.

Petek, 20. april

V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo ob 18.00 odprli razstavo Kristine Rutar z naslovom O izvoru vrst. Gre za eno od redkih slovenskih umetnic, ki si je za svoj osrednji izrazni medij izbrala keramiko. Tokrat se predstavlja z avtorskim projektom, s katerim nadaljuje raziskovanje likovne interpretacije embrijev, ki so v zadnjem času osrednji motiv njenega likovnega izražanja.

© DK

V Lutkovnem gledališču Maribor bodo ob 18.00 odprli razstavo Natalije Šeruga Golob z naslovom Salve Regina. Na ogled bo 22 slik večjega formata, poimenovanih Pregrinjala ter 40 miniaturnih slik, poimenovanih Ogledala, v razstavo pa bo vključen tudi video. Umetnica tudi tokrat ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu slogu, slikarska platna z vidnimi šivi šiva na kovinski podokvir ter temam kot so čas, minevanje in razkroj. Kustosinja razstave: Nataša Juvan

V Kibla Portalu Maribor bodo ob 19.00 odprli skupinsko razstavo Prisotnosti, na kateri se bodo predstavili Metka Krašovec in izbrani umetniki, ki so študirali pod njenim mentorstvom na ALUO. Kuratorja razstave: Arne Brejc in Nina Jeza

Metka Krašovec: Prisotnosti VII, 1988, akril na platnu (last: Riko)

© Arhiv Moderne galerije

V Gledališču Koper bo ob 20.00 premiera drame Za blagor vseh ljudi, ki jo je italijanski režiser, igralec in dramatik Francesco Randazzo napisal po resničnem dogodku in zanjo leta 1996 prejel nagrado Candoni Arta Terme. Drama, ki je danes celo bolj aktualna kot v času svojega nastanka, odstira in odslikava srhljivo brezčutnost sodobne družbe, njeno ksenofobijo; predvsem pa strah pred neznanim in pred vsem, kar ni družbeno sprejemljivo. Režija: Nenni Delmestre

© Jaka Varmuž

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 premiera gledališke predstave Petra Mlakarja in Dragana Živadinova Odilo. Zatemnitev. Oratorij, ki je nastala v koprodukciji SMG Ljubljana in Kina Šiška. Odilo Globočnik, senčna podoba slovenske zgodovine, je kot eden vodilnih avstrijskih nacionalsocialistov odigral ključno vlogo pri padcu avstrijske vlade in anšlusu. Pozneje ga je Himmler, ki je cenil njegovo neusmiljenost postavil za voditelja SS in policije v okrožju Lublin. Odgovoren je bil tudi za uničenje varšavskega in białistoškega geta, za prisilno preseljevanje Poljakov in za akcijo Reinhard – vzpostavitev in nadzor celotne mreže zbirnih, delovnih in uničevalnih taborišč Bełżec, Sobibór in Treblinka na območju Lublina, v katerih je umrlo več kot dva milijona Judov in 50.000 Romov. Iz nekaterih poročil je moč sklepati, da je bil prav Globočnik tisti, ki je Himmlerju kot sredstvo za izvedbo “končne rešitve” predlagal plinske celice. Po Mussolinijevem padcu so Globočnika premestili v Trst, kjer je med drugim vodil Rižarno, edino uničevalno taborišče na tleh današnje Italije. Režija: Dragan Živadinov

V TrainStation SubArt Kranj bo ob 21.00 nastopila reška rock zasedba Let 3, ki slovi po svojih provokativnih nastopih.

dWHZGn5jdew

Sobota, 21. april

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 16.00 Kinobalonova premiera filma Zemlja: Nepozaben dan, ki nas popelje na osupljivo potovanje, ki razkriva veličastno moč sveta narave. Režija: Richard Dale, Lixin Fan, Peter Webber

wqkbWSN3YyM

Na letnem vrtu MKC Pri Rdeči Ostrigi Škofja Loka bodo ob 22.00 na preddogodku festivala In memoriam prof. Peter Hafner nastopili: Klemen Klemen, Ajs Nigrutin & Timbe (Bad Copy) in N'toko.

7203okW3Bgg

Nedelja, 22. april

V Klubu Gromka (Metelkova) Ljubljana bo ob 18.00 v okviru cikla Defonija nastopila norveška jazz zasedba Cortex, ki bo predstavila album Avant-Garde Party Music.

-fvC_VMvvXI