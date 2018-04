Marketinška (r)evolucija

29. in 30. maja bo v portoroškem Hotelu Bernardim potekal največji slovenski marketinški dogodek

Jeremy Waite, evangelist za podjetje IBM v regiji EMEA ter vodja programov CMO za podjetje IBM po vsem svetu

© arhiv SMK

Marketinški koncepti so danes delno ali povsem drugačni. Lahko bi govorili o marketinški revoluciji, pravijo organizatorji 23. Slovenske marketinške konference, ki bo od 29. do 30. maja potekala v Portorožu. Tam bodo številni predavatelji skušali odgovoriti na vprašanja, kateri koncepti že danes prinašajo rezultate in kaj deluje že danes in bo delovalo tudi jutri. Gre za največji slovenski marketinški dogodek, na katerem bodo med drugim nastopili tudi govorci James Hall (PARK), Lovro Gruden (Indigo Consulting), Andraž Štalec (Red Orbit), Nataša Ravnikar (Optiweb), Rok Hrastnik (Sensilab) in Jan Dobrilovič (Beeping).

Glavni govorec konference bo Jeremy Waite, evangelist za podjetje IBM v regiji EMEA ter vodja programov CMO za podjetje IBM po vsem svetu. Waite potuje po svetu in predava o marketinških in potrošniških trendih ter o revolucionarnih zmožnostih kognitivnega računalništva podjetja IBM v prihodnostih. Med drugim je bil izbran za najbolj vplivno osebo na Twitterju za #BigData (slo. veliki podatki) in velja za enega od desetih najbolj vplivnih marketinških strokovnjakov na svetu.

Osrednji govornik drugega dne konference pa bo James Hall, ustvarjalni vodja z ozadjem iz korporativnega oblikovanja, ki je usmerjal, upravljal in na trg prinesel veliko potrošniških izdelkov po vsem svetu. Hall se je pridružil podjetjema GROW in PARK po obsežni karieri v oblikovanju izdelkov v dveh vodilnih svetovnih podjetjih - LEGO in Hasbro.

James Hall

© arhiv SMK

Na konferenco se lahko prijavite na tej povezavi, spodaj pa objavljamo program v celoti.

29. maja 2018

9.00–10.30 Glavni uvodničar 23. Slovenske marketinške konference Jeremy Waite (IBM): (R)evolucija marketinga je tu!**

Umetna inteligenca (AI) povzroča revolucijo v načinu poslovanja in mnogi marketinški vodje se trudijo ostati v koraku z vsemi spremembami. Po mnenju mnogih analitikov obstaja verjetnost, da se bodo razmere v prihodnjih petih letih spremenile bolj, kot so se v zadnjih 20, pri čemer je več kot 85 odstotkov projektov preoblikovanja marketinga obsojenih na neuspeh. V predavanju bo Jeremy Waite predstavil, kakšen bo marketing v prihodnjih petih letih, kako lahko pripravite svoj biznis za prihodnost in kaj lahko storite že DANES. Čakajo vas praktični nasveti, predstavitev AI v živo in nekaj izjemnih študij primerov, na katerih bo Waite pokazal, kako bo najboljša kombinacija še vedno ostala organska in umetna inteligenca, ki delata z roko v roki.

10.30–11.00 Odmor za druženje

11.00–12.30 (R)evolucija: Transformacije in disrupcije – kako biti zmagovalec?

Digitalna ali katerakoli druga transformacija pomeni spremembo, spremembo v ljudeh. Kako s svojimi idejami, svojo filozofijo osvojiti celotno organizacijo? Videli bomo, kako so nekateri transformacijo izpeljali v praksi, kako so motivirali sebe, kako so spremenili sebe in celotne organizacije, kako to naredijo v mesecu dni in ne v letu ter zakaj so nekateri učinkoviti in hitri, drugi pa imajo oznako »dinozavri«.

Lovro Gruden (Indigo): Ali vključujemo partnerje v inoviranje?/Ekskluzivno za SMK rezultati tradicionalne raziskave MindWideOpen

Letos so raziskovali, ali so podjetja (in marketingarji) v Sloveniji odprta za resnična partnerstva, ali znajo partnerje vključiti v inoviranje, transformacije in iskanje odgovorov na disrupcije na trgih ali pa jih vidijo zgolj kot dobavitelje storitev. Poleg posnetka stanja bodo dani tudi predlogi, kako se spodbudi sodelovanje in kakšno vlogo ima pri tem marketing.

Tadej Accetto (Petrol): Ne »Agile, Scrum … v teoriji«, ampak kako bi bilo učinkovito uresničevanje marketinških idej, projektov videti v praksi

Tadej Accetto je v zadnjih letih potisnil do uresničitve veliko projektov, ki so se nanašali na izboljševanje izkušnje uporabnikov, od malih domačih primerov do uporabniških rešitev za Ryanair. V prispevku bo ponudil 5 ključnih nasvetov, kako delovati, da bi bili uspešni v implementaciji, da bi kupci resnično dobili boljšo izkušnjo. Kaj je pomembneje, da imamo želeno rešitev ali čas in sredstva? Zakaj in kako prioritizirati? Kako sestaviti tim in kako ga voditi, da bo dosegel najboljši output? Kako ocenjevati napredek razvoja rešitve? Kako nam zgodbe uporabnikov koristijo pri fokusiranju na uporabnika? O Agile, Scrum … ne bo govoril kot o idealu, ampak kako to dejansko živeti in uresničiti. Zanimivo za vse, ki želite premakniti organizacijo v smeri kupcev, za vse, ki ne želite govoriti, ampak doseči na kupca usmerjeno organizacijo.

Jelena Agafonova (BIT-Roots): Kako izzvati celotno industrijo in kako ustvariti svetovni izdelek za digitalne porabnike?

Jelena Agafonova bo pokazala, kako lahko novi agilni poslovni model izzove tradicionalno finančno industrijo. Agafonova je zaposlena v novem podjetju, ki ga je zagnala ena izmed vodilnih slovenskih zavarovalnic, vendar je popolnoma samostojno. Kako to doseči? Novo podjetje je imelo v mislih tudi globalnega digitalnega porabnika in Agafonova nam bo med drugim pokazala, kako ustvariti nov izdelek zanj. Popolnoma nov izdelek, in to v zelo kratkem času. Zanimivo za vse, ki želijo ustvariti in uvesti svetovni izdelek za digitalne porabnike.

12.30–13.30 Odmor za kosilo

13.30–14.30 (R)evolucija: Marketing z rezultati v akciji

Jan Dobrilovič (Beeping): 5 vpogledov v nakupno vedenje Slovencev oz. kako uporabiti nakupno vedenje v svoj prid

Dobrilovič bo predstavil praktične ugotovitve o vedenju porabnikov, do katerih so skozi številna testiranja prišli pri Beepingu, spletni platformi za čiščenje v gospodinjstvih. Kateri dan v tednu je najboljši za marketinško akcijo, kako poimenovati gumb za naročilo, kdaj v procesu nakupa pokazati ceno, za kateri element v ponudbi lahko močno dvignemo ceno celotne ponudbe … Zanimivo za vse, ki želite na zelo preprost način dobiti dober vpogled v svojo stranko.

Gorazd Kos (Telekom Slovenije): Vplivanje na percepcijo vrednosti in nakupno odločitev za višji paket

V prispevku bomo videli, kako so z drugačno cenovno politiko vplivali na porabnike, da so izbrali bogatejše pakete. Kako doseči, da se porabniki odločajo za bogatejšo ponudbo? Kako pomagati prodajalcem, da so sposobni prodajati bogatejši paket? Koristno za vse, ki želijo prodajati izdelke/storitve višje vrednosti.

Melnisa Begović (Studio Moderna): Kako obletnico blagovne znamke resnično izkoristiti za prodajni uspeh

Prikazano bo, kako obletnico blagovne znamke izkoristiti za vključevanje splošne javnosti, gradnjo image blagovne znamke in povečevanje prodaje. Kako so v Studiu Moderna obletnico speljali skozi svoj 360-stopinjski pristop, usklajen prek šestih prodajnih kanalov in lokaliziran na 20 trgih? Kaj so naredili, da je obletnica postala prodajna uspešnica? Koristno za vse, ki ne bi radi svoje obletnice zgolj »praznovali«, ampak jo tudi drugače izkoristili.

Nataša Ravnikar (Optiweb): Ne prodajne akcije, vključenost porabnikov in digitalne vsebine prinašajo dodatno prodajo. Tudi do 70 odstotkov večjo.

Prikazanih bo nekaj praktičnih primerov, kako je ponudnik opreme za prosti čas Iglu Šport z izjemno omejenim proračunom z vključitvijo aktivnosti engagementa in ustvarjanjem neprodajnih vsebin občutno povečal mesečno spletno prodajo za do 70 odstotkov. Videli bomo, kdaj objaviti predlog za »vikend izlet«, da bo to vodilo do najvišje konverzije, ali je bolje imeti kvadratne ali horizontalne fotografije, ali je z vidika prodaje bolje uporabiti direktno povezavo prek klika na fotografijo ali zunanjo povezavo v besedilu objave … Zanimive ugotovitve za vse, ki skrbite za digitalno komunikacijo in vključenost uporabnikov.

14.30–14.45 Odmor za druženje

14.45–16.30 (R)evolucija: Kako blockchain že danes spreminja panoge in marketing

Ne bomo govorili o kriptovalutah, ampak o tem, kaj prinaša tehnologija, kje so nove priložnosti za posel in kaj mora marketingaš o tem vedeti danes. Prikazali bomo primere, kjer blockchain že danes spreminja industrije in vpliva na delo marketingašev. Koristno za vse, ki želijo slediti razvoju tehnologije in zakonov poslovnega uspeha.

Mitja Pirc (Cofound.it): Dolgotrajni učinki blockchaina na marketing

V Sloveniji bodo prvič predstavljeni praktični primeri uporabe tehnologije blockchain, ki dejansko že živijo, so uresničeni in niso zgolj ideje na papirju.

Alexander Vasylchenko (Sofitto): Ustvarite svoj lastni »plačilni sistem«**

Osebna zgodba, kako v nekaj sekundah prenesti denar drugi osebi. Ta oseba lahko denar dvigne brez vključenosti banke. Kako bodo lahko običajni ljudje izvajali denarne transakcije brez finančnih ustanov? To je resna grožnja za mnoge finančne ustanove. Kako lahko danes 35 ljudi skrbi za transakcije, ki dosegajo BDP majhne države, v primerjavi s številom zaposlenih v manjši banki? Kaj so tudi druge posledice, ki jih tehnologija blockchain prinaša različnim industrijam? Nekaj odgovorov bo predstavljenih v tej predstavitvi.

Claudio Parrinello (Unico): Monetiziranje digitalnega pomanjkanja (Monetizing Digital Scarcity)**

V današnjem času je eden izmed vzpenjajočih se trendov tudi zbirateljstvo. A fizične zbirke imajo za novo generacijo porabnikov, ki visoko cenijo digitalno vsebino in digitalno uporabniško izkušnjo, številne omejitve. Z uporabo blockchaina lahko premium spletno vsebino preoblikujemo v omejene izdaje, v decentralizirane digitalne zbirateljske predmete, s katerimi se lahko trguje. Na posebnih prireditvah (koncertih, razstavah, tekmah ...) lahko dobimo digitalno »dokazilo o obisku«, ki ga je mogoče vtisniti v zbirateljski predmet in mu s tem dodati vrednost. V začetni fazi bomo ročno izbirali vsebino in umetnike, pozneje pa bomo »vsem« (na primer umetnikom, glasbenikom, vodjem projektov ...) omogočili ustvarjanje lastne zbirke, dokazovanje pristnost in edinstvenost, deljenje po vsem svetu in pridobivanje provizije ob prodaji.

16.30–16.45 Odmor za druženje

16.45–18.00 (R)evolucija: »Mikro« marketing lahko postane »makro«

Rado Daradan in Mic Melanšek (Hurra Studios): Kako lahko Slovenci s knjigami osvojimo bralce v Nemčiji, Italiji, ZDA …

Dobili bomo nekaj lekcij o tem, kako marketing izdelka za končne kupce prilagoditi mednarodnemu okolju: kako so prilagajali izdelek, način plačila, komunikacijo za končne kupce, kako se razlikujejo od vseh preostalih … Videli bomo, zakaj se je avgusta zgodil odboj in jim je s personaliziranimi knjigami uspelo osvojiti nemške bralce. Navdihujoče in koristno za vse, ki želite poslovati zunaj Slovenije.

Polona Peunik (Akrobat): Kako smo spremenili koncept in povečali prodajo na globalnem trgu za 80 odstotkov – izkušnje Akrobata

Spoznali bomo, kako preiti s prodaje izdelka na prodajo rešitev/poslovnih projektov. Kako se ob tem spremenijo potrebe kupcev, argumentacija ponudbe, način prodaje. Sprememba koncepta je prinesla globalizacijo in rast prodaje za 80%. Z omejenimi resursi. Koristno za vse, ki si želijo rasti na B2B trgih in imajo omejene resurse.

18.00 Skrivnostni gost – (R)evolucija lastnega življenja

Želite še več od svojega življenja? Želite na koncu leta reči: »Bilo je super leto!«? Prisluhnite, kako na življenje, poraze, uspehe in napredek gleda športnik, ki je za svoje mednarodne uspehe sam naredil izjemno veliko. Zakaj? Kako? O tem bo govoril letošnji skriti gost. (R)evolucija lastnega življenja. Obvezno za vse, ki želijo naprej.





30. maja 2018

9.00–10.45 (R)evolucija: Kako »produkt« postane »izkušnja«/Ko je P = CX

Produkt ni več zgolj produkt in ni več zgolj storitev. Ko marketingaš želi implementirati »produkt«, mora razmišljati o celotni izkušnji porabnika, kupca, uporabnika. Lahko govorimo o »uporabnikovi poti« ali »uporabnikovi izkušnji«, ampak na koncu moramo razmišljati in težiti k maksimalni izkušnji porabnika, kupca v vseh interakcijah z našo znamko.

James Hull (Park): Vidiki in vloga dizajnerskega razmišljanja v različnih industrijah (*Design Thinking Perspectives & Roles (across different industries))*

Po predstavitvi boste bolje razumeli štiri vidike dizajnerskega razmišljanja v različnih panogah. Kakšno vlogo je imelo dizajnersko razmišljanje in kako je pomagalo nekaterim najboljšim globalnim podjetjem v vsakodnevnem poslovanju? Dizajnersko razmišljanje pomaga podjetjem pri izboljšanju razumevanja vedenja kupcev, izboljšanju točke dotika, digitalne komunikacije in celostne porabniške izkušnje z blagovno znamko. Pojasnjeno bo tudi, kako bomo to znanje lahko uporabili v marketingu.

Matjaž Grm (Adria Mobil): Koncept za povečanje inovativnosti, izboljšanje uporabniške izkušnje in vrednosti blagovne znamke

Spoznali bomo, kako so v Adrii Mobil s pristopi dizajn menedžmenta dosegli izboljšave, ki so blagovni znamki prinesle napredek v percepciji porabnikov, napredek v uporabniški izkušnji in zadovoljstvu kupcev, nove proizvode, inovativno uporabo tehnologije in izboljšanje poslovanja. Izvedeli bomo, kaj je za uspeh dizajn menedžmenta nujno narediti na ravni marketinga in na ravni podjetja. Koristno za vse, ki želijo narediti korak naprej v inovativnosti, razvoju produktov, izboljšanju izkušnje in dobičkonosnosti svojih znamk.

Ivan Kovačević (Bruketa & Žinić & Grey): Kako blagovne znamke v regiji preoblikujejo izkušnje kupcev – primeri iz različnih panog

Pogledali bomo v zakulisje, kako blagovne znamke iz različnih panog poskušajo izboljšati izkušnjo kupcev, s tem da vpeljujejo nove ugotovitve o »customer journey«, poti svojih kupcev. Videli bomo, kako je banka oblikovala novo vrsto podružnice, specializirano za izobraževanje strank, ki ne sprejemajo v celoti digitalnih rešitev, in kako s tem prihranijo tudi pri stroških. Drug primer nam bo pokazal, kako podjetje v regiji prodaja rabljene avtomobile zgolj na spletu, brez fizičnega stika med kupcem in izdelkom pred nakupom. Kako oblikovati porabniško izkušnjo, ki strankam pomaga sprejeti tako pomembno odločitev zgolj v digitalnem svetu? Videli bomo tudi, kako je zavarovalnica vključila svojo skupnost ob praznovanju 150-letnice ... Predstavitev je zanimiva za vse, ki želijo izboljšati izkušnje svojih strank in se razlikovati od konkurenčnih blagovnih znamk.

10.45–11.00 Odmor

11.00–12.45 (R)evolucija: Digital je prevladal … kako naprej?

Črt Podlogar (Red Orbit): Naredite korak naprej od kratkoročne optimizacije – digital naj bo usmerjen k dolgoročnim poslovnim ciljem

Za digital je vedno veljalo, da je njegova največja prednost možnost merjenja, ki ni primerljiva z nobeno drugo obliko komunikacije. Fokus večine podjetij, ki včasih meji na obsedenost, je zato pričakovano ravno merjenje rezultatov in optimizacija. V prispevku bomo od velikega zagovornika merjenja in optimiziranja slišali, da pretirana obsedenost z merjenjem ne bo prinesla optimalnih rezultatov. Podjetja, osredotočena na kratkoročne rezultate in konverzije, pozabljajo na grajenje navad pri kupcih. Ko naša blagovna znamka postane navada v nakupnem procesu porabnika, je naš položaj boljši in varnejši. Kako zgraditi navade? Postavljati je treba zanke in iskati priložnosti, ko lahko kupcem olajšamo nakupne procese in vzpostavimo ponavljajočo se komunikacijo. Ni vse v optimizaciji stroškov – izjemno pomembna je tudi uporaba smiselnih KPI-jev, ki bodo prinesli dolgoročen tržni in poslovni uspeh. To je prihodnji koncept digitalnega okolja. Koristno za vse, ki želite svoje digitalne aktivnosti postaviti korak pred drugimi.

Rok Hrastnik (Sensilab): Popolna ločitev on/offline in kako v letu dni s 4 na 14 trgov oziroma do 170-odstotne rasti prihodkov

V Sensilabu so se odločili in povsem ločili online in offline v dve poslovni enoti. Postavili so model za e-prodajo, s katerim neposredno iz Slovenije odpirajo trge v EU z minimalnimi naložbami. Trenutno so online v Veliki Britaniji, Irski, Nemčiji, Avstriji, Španiji, Portugalski, Franciji, Česki, Italiji, Hrvaški, Romuniji …. Novi trgi so običajno dobičkonosni v enem do dveh mesecih. Kadri so v Sloveniji in nimajo predhodnih izkušenj. Čas do vstopa na trg je ekstremno kratek. Kako jim to uspeva? Nekaj praktičnih ukrepov, nasvetov in rezultatov bomo videli v prispevku. Koristno za vse, ki razmišljate ali delujete mednarodno in želite še okrepiti e-prodajo.

12.45–13.15 odmor

13.15–15.00 (R)evolucija: Spremenjeni marketing, ki prinaša rezultate

Aleksandra Kregar (Atlantic Grupa): Marketing (r)evolution v praksi

V današnjem vedno priklopljenem svetu se pričakovanja porabnikov spreminjajo. Tako se spreminja tudi funkcija marketinga – data, digital, social, real-time analytics, agility so kompetence modernega marketinga. Rezultat sprememb je tudi sprememba marketinške funkcije.

Seznanili se bomo z razvojem funkcije marketinga v Atlantic Grupi – prikaz nove organizacije, postavitev novih marketinških procesov in odgovornosti, določitev koncepta marketinških kompetenc, njihovo merjenje in razvoj skozi interno Marketing Akademijo so aktivnosti transformacije koncepta marketinga zadnjega leta. Projekt transformacije pomeni tudi novo vlogo marketinga, ki na podlagi gradnje digitalnih, analitičnih in strateških kompetenc ter njihove integracije s tradicionalnimi marketinškimi kompetencami spreminja tudi svoj vpliv. Kako novi koncepti in gradnja novih znanj vplivajo na razvoj blagovnih znamk, interno in eksterno, kako se goji marketinška skupnost Atlantic Grupe, kako se marketing povezuje z IT- in HR-funkcijo, kako je partner vodstvu … so primeri rezultata projekta transformacije.

Leon Korošec (Elan): Naš zakaj - >sveti gral< blagovne znamke

V predstavitvi bomo slišali, kako je Elan premislil razloge svoje blagovne znamke, produktnega portfelja, odnosa do kupcev, partnerjev … Izvedeli bomo, kaj v praksi pomeni odgovoriti si na vprašanje »zakaj?« in kako globok pomen ima jasen zakaj za vsa poslovna področja. Poznavanje razlogov obstoja znamke pomaga podjetju pri odločitvah o blagovni znamki, izdelkih, opuščanju programov, komunikacijskih aktivnostih … Koristno za vse marketingaše, direktorje, in vse, ki želijo svoje podjetje okužiti z marketinško filozofijo in širiti identiteto svoje znamke v podjetju in zunaj njega.

Sklepni pogovor: Kako si izbojevati relevantno pozicijo, boljši dostop do uprave ali mesto v upravi, kako postati »driver« … kaj narediti, da bodo tvoje ideje in marketinški koncept udejanjeni?

**Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku brez prevajanja.