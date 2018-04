Kulti, klasike in žanrski odpadniki

Festival žanrskega filma Kurja polt prikazuje bizarno, drzno in divje polje filmske ekspresije, etike in estetike, ki nosi oznake kultni, eksploatacijski, off mainstream, B film, camp

V Kinodvoru in Slovenski kinoteki bo med 18. in 22. aprilom potekal 5. Festival žanrskega filma Kurja polt, posvečen kultom, klasikam in žanrskim odpadnikom ter razmisleku o pomenu in definicijah filmske grozljivke. V središču bo tematska retrospektiva Ko narava podivja, ki jemlje v razmislek bogato zakladnico žanrskih filmov, ki jo zaobjema sintagma "nature gone wild." V svobodnem, subverzivnem duhu filmov in avtorjev, kakršnim je festival posvečen, bodo odkrivali vidike "podivjane narave" na manj pričakovanih in nenavadnih krajih, a kot vselej v čistokrvnih kultnih klasikah in po krivem prezrtih biserih filmske preteklosti. V sodelovanju z Univerzo Northumbria iz angleškega Newcastla že drugo leto zapored pripravljajo mednarodno strokovno Konferenco kultnega filma, potekali pa bosta tudi delavnica filmske kritike Naježimo dlako, ostrimo pogled in delavnica izdelave žanrskega fanzina Naredi si fanzin.

Letošnja tematska retrospektiva je posvečena bogati in razgibani zakladnici žanrskih filmov, ki jo zaobjema sintagma "nature gone wild" in kjer navadno najdemo le peščico podžanrov: filme o "naravnih pošastih" (creature feature), pa ekološke grozljivke, srhljivke in znanstveno fantastiko. Za brezčasno klasiko bo poskrbel sinonim creature feature filma Pošast iz črne lagune (1954), ki se vrača na platno v izvornem 3D formatu! S slovitim oblikovalcem Hitchcockovih špic, Saulom Bassom, bodo orali ledino eksperimentalne znanstvene fantastike.ki danes slovi kot "najnevarnejša filmska produkcija vseh časov", sta režiser Noel Marshall in njegova žena Tippi Hedren (Ptiči) snemala dolgih enajst let. Poseben fokus bo posvečen avstralskemu žanrskemu boomu 70. let, tu pa bosta še velikana evropskega žanrskega podzemlja, Lucio Fulci in Walerian Borowczyk.

e7uIsGCXojw

9RmnuHTJI9U

Častni gost festivala in avtor v fokusu sekcije poklon bo belgijski režiser Fabrice du Welz, eden najbolj izvirnih in suverenih avtorskih glasov sodobnega žanrskega filma ter ključnih predstavnikov neformalnega filmskega gibanja, ki se ga je na začetku tisočletja prijela oznaka “novi francoski ekstremizem.” Leta 2015 so na festivalu predvajali njegov tretji celovečerec Aleluja (2014), zato se tokrat vračajo na začetek. Ob zgodnjih delih Vinyan (2008) in Kalvarija (2004) na 35-milimetrskem traku bo avtor predstavil svoj carte blanche izbor, mojstrovino svetovnega filma Manila v krempljih luči (1975) v režiji velikana filipinske kinematografije Lina Brocke.

xlcuj3XVVbc

Sodobna sekcija bo ponudila najnovejši film festivalskega ljubljenca S. Craiga Zahlerja, Ravs v zaporniškem krilu (2017), ki je avtentična vrnitev k ultranasilnemu šundu in grindhousu 70. let. Mojster meča 3D (2016) v režiji in produkciji hongkonških legend Dereka Yeeja in Harka Tsuija bo postregel z ezoterično romantiko in humorno samoironijo šaolinskih wuxia klasik iz zlate dobe Shaw Brothers produkcije. Za konec festivala pa še junaški ep, ljubezenska zgodba, vojni spektakel in tollywoodski muzikal, ki se vrača na platno v vsem svojem blišču – kot maratonski dvojček Bahubali: Začetek (2015) in Bahubali 2: Zaključek (2017).

5hfAExhHTMM