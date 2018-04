Bodeča žica na meji, trupla v Kolpi in grafit

Ponoči se je na spomeniku žrtvam vseh vojn v Ljubljani pojavil grafit, ki namiguje, da je za smrti beguncev v Kolpi kriva bodeča žica na slovensko-hrvaški meji

© Majda Širca / Twitter

Ponoči je neznani storilec na spomenik žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu v Ljubljani napisal grafit "Bodeča žica na meji -> trupla v Kolpi!". Primer že preiskuje tudi policija, rdeča barva pa je očitno zelo trdoživa, saj jim napisa kljub večkratnim poskusom še zdaj ni uspelo odstraniti.

"Zvečer smo bili obveščeni, da so neznanci poškodovali spomenik. Gre za sum kaznivega dejanja poškodovanja tuje lastnine. Storilec je za zdaj še neznan," so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Policisti so že opravili pregled kraja in zbirajo podatke.

Omenjeni spomenik so s političnimi in družbeno-kritičnimi sporočili v preteklosti popisali že večkrat, zgolj letos se je to pripetilo že drugič.





