Deset dni za pokojnega profesorja

Škofja Loka, Kranj in Cerkno bodo med 2. in 11. majem prizorišča desete edicije festivala namenjenega počastitvi spomina na pokojnega profesorja matematike Petra Hafnerja

Žen

V Škofji Loki, Kranju in Cerknem bo od 2. do 11. maja potekala deseta edicija festivala In Memoriam prof. Peter Hafner, namenjenega počastitvi spomina na pokojnega profesorja matematike Petra Hafnerja, ki je bil znan tudi kot glasbeni entuziast, ljubitelj humanistične misli in dejaven aktivist na področju mladinskega kulturnega delovanja. Letošnji festival bo trajal kar deset dni in poleg pestrega glasbenega programa ponudil še obilico drugih dogodkov.

Za uvod v festivalsko dogajanje bodo 21. aprila v MKC Pri Rdeči Ostrigi poskrbeli raperski velikani Klemen Klemen, terAjs Nigrutin & Timbe (Bad Copy) ter N'Toko.

da7keILST6Q

Festival bodo odprli 2. maja z multimedijsko razstavo Memorialna retrospektiva, ki jo ob festivalskem jubileju pripravlja MAT kolektiv.

V četrtek, 3. maja nas najprej čaka Literarno krožkanje v kovanju verzov pod mentorskim vodstvom pesnika Dejana Kobana, zvečer pa še koncert dueta Drajnarjuva vampa, ki ga sestavljata brata Tomaž in Jernej Hostnik, akademsko izobražena pianist in harmonikaš, ki sta svoje bogato glasbeno znanje obogatila s šansonskim, "waitsovskim" pristopom k ustvarjanju avtorske glasbe. Leta 2016 sta na mednarodnem festivalu Kantest prejela prvo nagrado.

f0ySp1FXs-g

Naslednji dan, 4. maja se na Letnem vrtu MKC Pri Rdeči Ostrigi obeta zanimiv koncert, na katerem bodo nastopili: Disciplin A Kitschme (ena najvplivnejših zasedb na področju bivše Jugoslavije), Ana Pupedan (legendarna domača zasedba, ki je lani praznovala 25. letnico delovanja), Nikki Louder (hrupni kamniški trojec), zagrebški trio Žen, ki deluje na stičišču shoegazea in post-rocka, za vizualno podobo pa bo poskrbel VJ Dimension.

FZHrtwknMks

V soboto 5. maja se dogajanje seli v MC C.M.A.K. Cerkno,kjer bodo nastopile tri skupine: Jegulja (domača stonerska atrakcija, ki igra inštrumentalno mešanico temačnega post-metala, z odvodi psihedelije, progresive, sludga, rocka in eksperimentalne godbe), Nemeček (hrupni zagrebški trio) in Disdrug (instrumentalni trio iz Železnikov).

ddw_elUE6js

Nedelja, 6. maja bo v znamenju dokumentarnega filma Glasba je časovna umetnost 2, LP film Buldožer - Pljuni istini u oči v režiji Varje Močnik, v katerem člani skupine Buldožer, njihovi prijatelji in oboževalci obujajo spomine. Njihova pričevanja se prepletajo s fiktivnimi prizori, slikovnim materialom s plošče, arhivskim gradivom in animacijami.

7ln20qSyFTo

V sredo, 9. maja bo potekal filmski večer Animacija je zakon, na katerem bodo prikazali najboljša dela StopTrik Festivala 2017 ter izbor ustvarjalcev in ustvarjalk, ki so se odzvali na povabilo organizatorja.

Naslednji dan 10. maja bo festival gostoval v Layerjevi hiši Kranj, kjer bodo nastopili Container Doxa, superskupina uveljavljenih domačih kreativcev, ki so poskrbeli za osvežen zagon domače (ob)jazzovske scene.

tZgYFlg95G4

V petek, 11. maja bodo na Letnem vrtu MKC Pri Rdeči Ostrigi nastopili: High5 (zagrebški trap gospodarji, ki bodo predstavili svoj drugi album Backstage Boys), Mito (eden najvidnejših domačih raperjev, ki ga poznamo iz zasedb Tekochee Kru in Velebor), Dubzilla (domača dub zasedba, ki bo predstavila novi album), Zala Kralj & Gašper Šantl (mariborskidvojec, ki spretno krmari med preprostimi ritmi kitare, elektronike in zasanjanim vokalom) ter VJ Dimension.

JBN0xC9bX5k

BxqqFH2jYnU

Veliki zaključek bo sledil 24. junija na Škofjeloškem gradu, kjer bo po letu 2014 ponovno nastopila zasedba Laibach, ki bo predstavila zadnji album Also Sprach Zarathustra ter stare uspešnice.

b39CfCN2bNE