Direktor Cie se je na skrivaj srečal s Kim Džong Unom

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da imata južnokorejski in severnokorejski predsednik njegov blagoslov, da se dogovorita o koncu vojne, sicer pa je dodal, da brez njega njunega srečanja sploh ne bi bilo

Ameriški predsednik je skrivnostno srečanje potrdil na Twitterju

Direktor ameriške obveščevalne agencije Cia in kandidat za zunanjega ministra ZDA Mike Pompeo se je v Pjongjangu skrivaj srečal s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom. O srečanju, ki naj bi predstavljalo priprave na neposredne pogovore med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in Kimom, so najprej poročali mediji, kasneje je dogodek potrdil tudi Trump.

Kot je tvitnil Trump, se je Pompeo s Kimom sestal minuli teden. "Srečanje se je odvilo zelo gladko in oblikovan je bil dober odnos," je zapisal in dodal, da trenutno pripravljajo podrobnosti vrha med državama. "Jedrska razorožitev bo čudovita stvar za svet, pa tudi za Severno Korejo," je še tvitnil Trump.

Že v torek je kot prvi medij o poti Pompea v Severno Korejo poročal Washington Post. Pompeo trenutno čaka na potrditev v senatu za položaj državnega sekretarja, potem ko je Trump odstavil Rexa Tillersona.

Predsednik ZDA je že v preteklosti nakazoval obstoj pogovorov s Pjongjangom na visoki ravni, a srečanje Pompea in Kima predstavlja srečanje med predstavniki ZDA in Severne Koreje na najvišji ravni od leta 2000. Takrat se je takratna državna sekretarka Madeleine Albright v Pjongjangu srečala s Kim Jong-ilom.

Trump je dejal, da je v igri za gostitev njegovega srečanja s Kimom pet prizorišč, med katerimi ni nobeno v ZDA. Potem je dejal, da bo do srečanja prišlo v začetku junija ali prej, morda pa se to sploh ne bo zgodilo.

Trump je sicer najprej zmedel novinarje, ko je potrdil, da se je tudi sam že pogovarjal z voditeljem Severne Koreje, kar je tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders potem zanikala, ampak potrdila, da pogovori na visoki ravni že tečejo.

Severna Koreja je bila tudi glavni del pogovorov Trumpa z japonskim premierjem Shinzom Abejem, ki je ameriškega predsednika obiskal že drugič. Sestala sta se na Trumpovem posestvu Mar a Lago na Floridi.

"Imel bom zelo dobro srečanje ali pa ne bom imel dobrega srečanja. Bomo videli. Morda srečanja niti ne bo," je poudaril Trump, vendar dodal, da gre za veliko priložnost za rešitev svetovnega problema.

Za 27. april je na južnem delu demilitariziranega območja med Južno in Severno Korejo predvideno srečanje med Kimom in predsednikom Južne Koreje Moonom Jae-inom, na katerem naj bi se celo pogovarjala o uradnem koncu vojne med državama.

Vojna med jugom in severom v letih od 1950 do 1953 se je končala s premirjem in državi sta uradno še vedno v vojni, ZDA pa imajo na meji 30.000 vojakov, ki odvračajo invazijo komunističnega severa.

Trump bo skušal izposlovati izpustitev treh Američanov, ki so zaprti v Severni Koreji, glavni del pogovorov pa bo zadeval jedrsko razorožitev Severne Koreje.

Trump je dejal, da imata Moon in Kim njegov blagoslov, da se dogovorita o koncu vojne, sicer pa je menil, da brez njega tega vrha sploh ne bi bilo.

Abe je Trumpa pohvalil za pogumno odločitev o srečanju s Kimom, ameriškemu predsedniku pa je položil na dušo, naj ne pozabi na interese Japonske, med drugim za rešitev ugrabljenih Japoncev v Severni Koreji. Japonska želi nazaj 17 ljudi, Pjongjang pa priznava 13 ugrabljenih, od katerih so jih pet že izpustili, osem pa naj bi jih umrlo.

Trump in Abe naj bi sicer danes igrala golf ter se pogovarjala o trgovinskih vprašanjih. Trump Japonske ni izločil iz novih carin na uvoz jekla in aluminija v ZDA, a naj bi z Abejem kljub temu ostala dobra prijatelja.