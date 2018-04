Deset kulturnih dogodkov od srede do sobote

Tokrat priporočamo razstavo Zmaj vseh zmajev, ki bo ponudila razlago o različnih pomenih, ki jih imajo zmaji za človeštvo, kakšna je simbolika zmajev po različnih celinah, kakšen pomen je imel zmaj v Bibliji in kako je to mitološko bitje povezano s svetniki, premiero Linhartove komedije Ta veseli dan ali Matiček se ženi v režiji Janusza Kice, koncert berlinskega mojstra sodobne klavirske glasbe Nilsa Frahma.

Sreda, 25. april

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo ob 18.00 na ogled gledališka avantura Vihar v glavi, ki jo je režiser Primož Ekart zasnoval na podlagi dramskega besedila Brainstorm avtorjev Neda Glasierja in Emily Lim. Originalno besedilo je nastalo v londonski produkcijski hiš Company Three v sodelovanju s trinajstimi najstniki-igralci, ideja zanj pa je izhajala iz najnovejših znanstvenih odkritij na področju nevroznanosti oz. ugotovitev o tem, kako se delovanje možganov v najstniški dobi razlikuje od njihovega delovanja pri odrasli osebi. V slovenski uprizoritvi nastopa sedemnajst mladostnikov med 14. in 19. letom, ki so bili izbrani na avdiciji. Besedilo je nastajalo tekom šestmesečnega procesa, v njem pa se originalna predloga prepleta z osebnimi izkušnjami in zgodbami sodelujočih najstnikov. Predstava tako poleg znanstvenega vpogleda v delovanje možganov razpira tudi čustveni svet mladih, predvsem v odnosu do staršev, pa tudi svet njihovih želja, pričakovanj, strahov in upanj za prihodnost. Ponovitev: 26. aprila ob 18.00

© Matej Povše

Na Ljubljanskem gradu bodo ob 19.00 odprli razstavo Zmaj vseh zmajev, avtorja dr. Marka Freliha, kustosa Slovenskega etnografskega muzeja, ki zadnja leta načrtno raziskuje izročilo o zmajih po svetu. Razstava bo ponudila razlago o različnih pomenih, ki jih imajo zmaji za človeštvo, kakšna je simbolika zmajev po različnih celinah, kakšen pomen je imel zmaj v Bibliji in kako je to mitološko bitje povezano s svetniki, kot so sv. Jurij, sv. Mihael in sv. Marjeta. Na razstavi bo izpostavljen "zmaj vseh zmajev" - ljubljanski zmaj, ki je preko mita o argonavtih, mestnega grba, grajske kapele in Zmajskega mostu pustil močno zapuščino v mestu. Vzporedno bodo predstavljene tudi ostale ljudske pripovedi o zmajih in zmajske sledi na Slovenskem. Izmed zanimivejših eksponatov, ki bodo vključeni na razstavo, izpostavljajo predvsem repliko kipa Sv. Jurija v boju z zmajem iz mestne župnijske cerkev Sv. Jurija na Ptuju ter skulpturo Ljubljanskega zmaja, za katero je avtorica, kiparka Tea Curk Sorta, uporabila 2.150 metrov žice. Razstava, ki jo je oblikovala Sanja Jurca Avci s sodelavci iz zavoda TRANS, je zasnovana interaktivno.

V Galeriji Krško bodo ob 19.00 odprli razstavo slik Adrijana Praznika z naslovom Stene. Kustosinja razstave: Nina Sotelšek

© Bojan Mijatović

V Moderni galeriji Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Marij Pregelj pod drobnogledom, ki bo osvetlila nastajanje in reševanje umetnin Marija Preglja. Razstava Oddelka za restavratorstvo UL ALUO in Oddelka za konserviranje-restavriranje MG+MSUM je zaključni del večletnega projekta, katerega cilj je bilo raziskovanje načina dela ter konserviranje-restavriranje umetnin velikega slovenskega slikarja.

V Projektnem prostoru Aksioma Ljubljana bodo ob 20.30 odprli skupinsko razstavo Transnacionalizmi, ki združujejo umetnike, ki raziskujejo, kako nove tehnologije, nove vrste skupnosti in nove oblike identitet preoblikujejo geografijo, in raziskovalce, mislece in aktiviste, ki se posvečajo razumevanju in oblikovanju teh sprememb. Sodelujejo: Raphael Fabre, Jeremy Hutchison, They Are Here, Julian Oliver, Daniela Ortiz, Jonas Staal, Studio Folder

Daniela Ortiz: Jus Sanguinis, 2016

Četrtek, 26. april

V SNG Drama Ljubljana bo ob 20.00 premiera komedije Antona Tomaža Linharta Ta veseli dan ali Matiček se ženi (1790), ki je slovensko dramatiko že v samem začetku vzpostavila kot avtonomno, jezikovno suvereno, problemsko premišljeno in duhovito zvrst, poleg literarnih kvalitet pa je imela še prepričljive like, živ dialog, dramatičen zaplet in številne situacije, ki vključujejo uporabo prostora, scenografskih in drugih elementov klasičnega gledališča. Komedija v petih dejanjih svobodno obravnava tematike, kot so telo, spolnost, resnica, pravica in etika. Zgodba je dogajalno postavljena v en sam dan, ko naj bi se poročila Matiček in Nežka, seveda pa ne gre vse po načrtu. Režija: Janusz Kica

© Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil berlinski mojster sodobne klavirske glasbe Nils Frahm.

emo-ch_nEBc

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bodo ob 20.30 v okviru cikla Domordni četrtki nastopili prekmurski bluzerji Jinho Jinza, ki bodo predstavili prvenec Today–"cause the devil told me so".

zivz5yiYkSQ

Petek, 27. april

V MIKK Murska Sobota bosta ob 22.00 v okviru festivala Delu čast in oblast nastopili stoner zasedbi Jegulja (Slo) in Cojones (Hr).

TWmZTGpgPNQ

Sobota, 28. april

V MIKK Murska Sobota bosta ob 22.00 v okviru festivala Delu čast in oblast nastopila Vasko in Klemen Klemen,

g7DYOUiaI3c