"Šami je prišel v državo, ki je pripravljena podpreti bombardiranje njegovega doma"

Zaključek sodnega boja sirskega begunca Ahmada Šamija, ki zdaj upa, da bo ministrstvo za notranje zadeve spoštovalo pravnomočno sodbo upravnega sodišča

Ahmad Šami pred slovenskim parlamentom

© arhiv Mladine

Slovenija je postala pristojna za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito Ahmada Šamija. Tako je odločilo upravno sodišče Republike Slovenije. Ministrstvo za notranje zadeve je namreč prekoračilo 6-mesečni rok za njegovo izročitev Hrvaški. Odločba sodišča je izvršljiva takoj in se nanjo ni mogoče pritožiti, je zapisano v sodbi z dne 10. aprila 2018. Delovna skupina za azil je v sporočilu za javnost opozorila, da že vseskozi opozarjajo na podobne nepravilnosti, ki jih je sodišče ugotovilo pri delu ministrstva.

"V tem času namreč niso odločali o njegovi vlogi za uporabo diskrecije, čeprav jih je k temu obvezovala pravnomočna sodba Upravnega sodišča, niti niso izdali odločbe v zvezi s potekom 6-mesečnega roka, kot zahteva zakon o upravnem postopku. Še več - ministrstvo je kljub neizpolnjenim obveznostim, ki jim jih je naložilo sodišče, in brez možnosti pravnega varstva poskusilo konec marca Ahmada Šamija ponovno deportirati na Hrvaško," poudarjajo v Delovni skupini za azil.

V Delovni skupini za azil še ugotavljajo, da se v primeru Ahmada Šamija jasno kaže, kako odločevalci na ministrstvu za notranje zadeve zlorabljajo svojo avtoriteto z namenom, da odvračajo prosilce za azil od uporabe pravnih sredstev. "V tem primeru se je ministrstvo z zavlačevanjem, ustrahovanjem in materialnim izčrpavanjem prosilca poskušalo izogniti temu, da bi ta v dublinskem postopku lahko uveljavljal svoje pravice. Redko vidimo primer, ko si državni organi upajo v uradnih odločbah navesti, da jih “...odločba sodišča ne zavezuje”. Še bolj zaskrbljujoče je, da se osebe na uradnih položajih – tako ministrica Vesna Györkös Žnidar kot sektorska direktorica Nina Gregori in sekretarki Nataša Potočnik in Alenka Snoj, ki sta vodili postopek, – niso v nobeni točki distancirale od politično motivirane rasistične kampanje, ki jo je v tem času del politike in medijev vodil proti Ahmadu Šamiju."

"Ahmad Šami je, tako kot več sto prosilcev za azil, prišel v Slovenijo z namenom, da reši svojo družino pred vojaškim uničenjem. Naletel je na državo, ki je pripravljena podpreti bombardiranje njegovega doma, Damaska, a mu hkrati sporoča, da on in njegova družina nimajo tu kaj iskati."

V omenjeni skupini pojasnjujejo, da morajo zdaj odločevalci v najkrajšem možnem času odločiti o njegovi prošnji za mednarodno zaščito, ki jo je vložil pred več kot dvemi leti. "Glede na vse, kar je Ahmad Šami zaradi večkrat prekoračenega zakonsko določenega roka za odločitev o njegovi prošnji že moral pretrpeti, pričakujemo, da bo ministrstvo za notranje zadeve spoštovalo pravnomočno sodbo upravnega sodišča in takoj začelo s postopkom," dodajajo.

V Delovni skupini za azil so prepričani, da je odločitev sodišča še dodaten dokaz, da je potrebno delovanje ministrstva za notranje zadeve na področju azila nujno spremeniti in temeljiteje nadzirati. "Dolgi in restriktivni postopki obravnave prošenj za azil na eni strani in jasna podpora slovenske vlade zadnjemu bombardiranju Sirije kažejo na bežanje slovenskih oblasti od odgovornosti, ki jih imamo do žrtev preganjanj. Ahmad Šami je, tako kot več sto prosilcev za azil, prišel v Slovenijo z namenom, da reši svojo družino pred vojaškim uničenjem. Naletel je na državo, ki je pripravljena podpreti bombardiranje njegovega doma, Damaska, a mu hkrati sporoča, da on in njegova družina nimajo tu kaj iskati," so še zapisali.