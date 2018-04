Slovnica je zarota levice

Iz rubrike Mladinamit

Slovnična pravila so proizvod kontinuitete. Kdo danes sploh še potrebuje pravila, če pa je edino vsemogočni trg tisti, ki naj nas pelje v svetlo prihodnost? Vsa današnja slovnična pravila so nastala v svinčenih časih, v socializmu, in postavil jih je diktator Janez Toporišič. Toporišič in Kardelj, snovalca pravil za srečnejše življenje delovnih ljudi. Ampak zakaj naj bi bil danes Slovenec toliko vešč slovnice? Ali ni dovolj, da zna na volilnem lističu obkrožiti SDS? Za to ne potrebuje slovnice. Kdor zgublja čas s slovnico, izgubi vero v edinega boga. Oziroma njegovega namestnika na zemlji. Glede na to, da je sedanji papež podtaknjenec levice, naj bo njegov namestnik v Sloveniji Janez Edini. JJ ali J. J. Saj je vseeno.

Anketa SDS, ki ste jo dobili na dom / Lektoriranje: Mladina

© arhiv Mladine

Več v novi Mladini v rubriki Mladinamit >>