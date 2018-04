Novi evropski uredbi o varstvu podatkov ne gre prehitro peti hvalnic

Mnoge uveljavljene prakse zbiranja podatkov, vključno z zelo razširjenim zbiranjem osebnih podatkov od uporabnikov spleta, se bodo po 25. maju nadaljevale

© Pixabay

Nova evropska uredb o varstvu osebnih podatkov, ki se bo začela uporabljati 25. maja, je precejšen napredek, ne bo pa preprečila zlorabe podatkov. Od nje ne gre pričakovati preveč, četudi bodo njeni standardi hitro postali globalni. Mnoge uveljavljene prakse zbiranja podatkov vključno z zelo razširjenim zbiranjem osebnih podatkov uporabnikov spleta, se bodo po 25. maju nadaljevale. Visoki standardi bodo ovira za vse razen nadnacionalke, ki imajo ogromno denarja, na portalu Politico piše Mark Scott.

Da evropski regulatorji za varstvo osebnih podatkov, ki bodo pristojni za nadzor nad izvajanje uredbe, ne bodo brezzobi, bodo morali biti pripravljeni gristi. Mark Scott na podlagi dosedanjega dela ugotavlja, da imajo za to malo volje. Njihovi predstavniki, ki ne želijo biti imenovani, so mu povedali, da je nedavni Facebookov škandal pomagal povečati zavedanje o pomembnosti njihove vloge, a jim vlade večinoma dajo na voljo premalo denarja, da bi lahko zaposlili dovolj ljudi in tako zagotovili učinkovit nadzor.

Do zdaj jim pomanjkanje denarja in kadrov ni povzročalo večjih težav, saj so bili večinoma daleč od oči javnosti. Globe, ki so jih lahko izrekli, so bile za podjetja, ki kršijo predpise o varstvu podatkov, majhne. Z novo uredbo pa te lahko dosežejo milijarde evrov za najhujše kršitve, zato so odvetniki, ki zastopajo podjetja, že začeli bitko za zaščito svojih strank. Regulatorji z njimi napovedujejo zelo hude bitke. Bitka evropske komisije z Googlom zaradi kršenja pravil konkurence, je v primerjavi s temi pričakovanimi bitkami mala malica.

Ot van Daalen, profesor na univerzi Amsterdam, napoveduje, da se bodo regulatorji, v Sloveniji je to informacijskai pooblaščenka, morali pripraviti na hude pritiske organizacij, ki jih bodo preiskovali. Mark Scott opozarja, da nova uredba ne bo zaustavila podjetij pri zbiranju osebnih podatkov. Industrija je lačna podatkov, saj ji na leto prinesejo več sto milijard evrov, množično zbiranje podatkov je postalo glavna finančna prihodnost podjetij od Facebooka in Googla do Siemensa in Volkswagna.

Po novem bodo ljudje imeli več nadzora nad tem, kako so njihove informacije zbrane in uporabljene, kar pa ne pomeni, da bodo od podjetij dobili brezplačne digitalne storitve, ki jim omogočajo zaslužek s prodajo oglasov na podlagi obnašanja na spletu.

V Bruslju trdijo, da nova uredba prinaša koristi tako za uporabnike kot za podjetja. Izpostavljajo, da bo od 25. maja, ko se bo začela uporabljati, v EU za vse veljala enaka pravila. Večina državljanov o teh spremembah ne ve skoraj nič. Dodatne regulatorne zahteve utegnejo peščici podjetij z veliko denarja omogočiti še večjo prevlado, kot jo imajo zdaj, za majhna in srednja podjetja pa utegnejo postati dodatna ovira.

Velikani, kot so Facebook, Google in finančne institucije, so se leta pripravljali na nova pravila in zaposlili ogromno novih odvetnikov in drugih kadrov, s katerimi so si zagotovili, da bodo na papirju izpolnili nove zahteve. Majhna podjetja si tega niso mogla privoščiti. Da imajo še vedno več vprašanj kot odgovorov, opozarjajo tudi slovenska.

Res je, da Evropa in svet nasploh potrebuje nova pravila za varstvo osebnih podatkov, ki so prilagojena razvoju spleta. S hvalnicami novi evropski uredbi gre vendarle počakati. Izkušnje kažejo, da vsaka nova zakonodaja, tudi najbolj dobronamerna, prinese nezaželene posledice. Mark Scott ne vidi razloga, da to ne bi veljalo tudi za novo evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov.