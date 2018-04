Posebna predvolilna edicija Mladine

Jutri izide posebna številka Mladine >> Volitve 2018

Jutri izide posebna izdaja Mladina Alternative: Volitve 2018. Pred prihajajočimi volitvami v državni zbor je razmišljajo kar 19 odličnih piscev: kritičarka in antropologinja Svetlana Slapšak, ekonomist Jože Mencinger, akademska slikarka in ilustratorka Alenka Sottler, filozof Samo Tomšič, pisateljica in pesnica Katja Perat, sociolog Rudi Rizman, antropologinja Irena Šumi, zgodovinar Božo Repe, pravnik in publicist Dino Bauk, zdravnik Marko Pokorn, gledališka režiserka Ivana Djilas, ekonomist Tej Gonza in glasbenik ter kolumnist N'toko. Naslovnico je zakrivil nagrajenec Prešernovega sklada Tomaž Lavrič.

