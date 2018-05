REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Gali hali bo potekala 115. edicija Zelenega sonca, v okviru katere bosta nastopila Udo Brenner in Bayo. V prenovljenem Klubu Monokel se bodo predstavili Maša, NinaBelle, Volk, Nina Hudej, v K4 pa bosta gostovala francoski DJ in producent Brawther in Portugalec Cleymoore, vodja vinyl-only založbe in kolektiva Pluie/Noire.

Brawther

Petek, 4. maj

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Marco Trafficante (DJ set)

(21.00): Letni vrt & Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Zeleno sonce 115: Striktnovinil (Glasbeni skrbniki: Udo Brenner, Bayo. Vizualni skrbnik: FŠK)

R2S9ICM2hDY

(21.00): KluBar Kranj: Lab Doctors (DJ Devious & Mikel Wonic)

K0yrI-HMSQQ

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Stascha)

(22.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Priklop (Maša, NinaBelle, Volk, Nina Hudej; VJ: Periklea)

iGT39yPIL20

(23.00): K4 Ljubljana: Synaptic (Arena: Brawther/Fra, Splinterhouse, Utti. Bar: Cleymoore & Nitz, Tzena)

qlM1x2Jj7IM

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Dani)

Sobota, 5. maj

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Young Sanci (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Sniftličje (Lil Ris, DVMIR, Ata Limonar, Shao, Novack)

Ih9xz7qnB-Q

(23.00): K4 Ljubljana: Temnica (Arena: Octex, Tritch, Marta. Mali oder: Christian Kroupa, Vuka)

M0TOk5ZreaQ

(23.00): Terminal Club Ljubljana: Industrial Techno night (Tea Vuckovic, Boltzmann, Alexander Madness)

nsc17mRdNzE