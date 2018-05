Mati, kave bi (spet)!

Diareja v vlogi Ivana in njegove matere

Sto let je minilo, odkar Ivana Cankarja ni več med nami, a njegova Skodelica kave še vedno diši. Sedaj tudi v izvedbi Mladinine Diareje, ki je letos stara že 30 let. Tomaž Lavrič je najslavnejšo črtico Ivana Cankarja narisal v dveh sličicah, ki krasita skodelico za kavo. Ena spredaj Mati, kave bi! in druga zadaj Ivan, kava!

Cena: 12,90 EUR. Davek je že vštet v ceno, poštnina pa ne. Skodelica je 180-mililitrska. Naročniki imajo 10 % popusta.

Skodelico lahko naročite v naši spletni trgovini www.mladina.si/trgovina ali po telefonu na številki: 01 230 65 50. Lahko pa tudi prek elektronske pošte na naslovu: prodaja@mladina.si ali na fizičnem naslovu: Mladina, d. d., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana.