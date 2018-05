Kako nastane fašizem?

Pogovoriti se moramo o Denisu Avdiću

Denise Dame (levo) kot radijska gostja Denisa Avdića (desno)

Denisa Avdića poznamo kot voditelja na Radiu 1 in Pop TV ter stand up komika. Njegov humor temelji na seksizmu in šovinizmu, hkrati pa rad nastopa kot moralna avtoriteta (preden je bil voditelj, je bil – policist). Na tem mestu smo se že ukvarjali s problematičnostjo njegovega vodenja oddaje Znan obraz ima svoj glas (Pop TV), v preteklem tednu pa se je zgodilo nekaj, kar bi moralo končati njegovo kariero javnega nastopača: svoji gostji v studiu je zaželel, naj umre. Dobesedno.

Ker se kaj tako ekstremnega zgodi redko – in ker je molk ob tem zastrašujoč, smo se odločili razširiti področje boja ter tokrat s televizije prestopiti na radio oziroma YouTube; celotni videoposnetek nastopa gostje Denise Dame si namreč lahko ogledate tudi na spletu.

Denise Dame je vlogerka, ki na YouTubu pripoveduje o svojem življenju, predvsem o ljubezni do luksuza. Njene objave spremlja več sto tisoč gledalcev, nekateri v njej vidijo vzornico, drugi parodijo, tretji pa jo gledajo, da se lahko zgražajo. Skratka: njeno delo je, da zabava množice. Tako kot je to tudi delo Denisa Avdića. Ko ni dobila nagrade žaromet za spletno osebnost leta, je glasno protestirala in s tem zmotila zahvalni govor Cirila Komotarja, ki je dobil nagrado. Obskurna afera, skratka, a zaradi nje se je Denisu Avdiću zdelo pametno, da jo povabi v studio pod pretvezo, da bo predstavila svojo pesem, namesto tega pa jo je nekaj minut nepretrgoma poniževal in žalil tako, da je prestopil vse meje dobrega okusa. Poleg tega, da ji je rekel, da je »Bog vzel napačnega človeka in bi moral namesto Demetra Bitenca njo«, je govoril še o tem, kako lahko ljudje ob njenih fotkah v Playboyu okamenijo (najstarejša žalitev zafrustriranih moških je, da ženskam govorijo, da so grde), svetoval ji je, naj se ne ukvarja z glasbo, ampak naj sinhronizira porniče (baba je dobra samo za to), predvsem pa se je vseskozi norčeval iz mentalnega zdravja, kakor da še nikoli ne bi slišal za kaj bolj smešnega, kot so bolni ljudje. Vse to pod pretvezo vrhovnega moralnega poveljnika, ki ga je zabolelo to, da je Denise Dame med zahvalnim govorom zmotila Cirila Komotarja (moža, očeta, delovnega, dobrega človeka). A moralista je spodneslo in postal je poosebitev sovražnega govora in nestrpnosti, mali zafrustriranec, ki je pripravljen ubijati vse, kar je drugačno od njega.

In to dela tudi sicer, skrb zbujajoča je denimo oddaja Strejnđer na telefonu, v kateri s Tilnom Artačem kličeta v države, katerih jezikov in kulture ne poznata in se pretvarjata, da govorita njihov jezik. Ko kličeta v Ruando ali na Kitajsko oponašata nekakšne živalske zvoke (ti ljudje vendar nimajo svojih jezikov in kulture, kajne?), kar naj bi bilo strahotno smešno. Če potrebujete učni primer šovinizma, nestrpnosti in omejenosti, si oglejte to.

Nikoli ni mogoče našteti vseh odgovorov na vprašanje, kje se rojeva fašizem. A eden od njih je gotovo: pri Denisu Avdiću. In zanj so odgovorni vsi, ki mu odmerjajo javni prostor.