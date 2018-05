Trije koncerti newyorškega glasbenika v Ljubljani

V Ljubljano prihaja newyorški glasbenik in kantavtor Michael Weiskopf, ki bo nastopil na kar treh koncertih. Njegovi prvi nastopi v Sloveniji bodo v znamenju formata "storytellers", saj bo nastopil sam, z akustično kitaro ter predstavil novi (četrti) studijski album, ki ga te dni končuje v ZDA. Del pesmi je bilo posnetih tudi v znamenitem londonskem studiu Abbey Road. Prvi nastop bo 7. maja v Baru Prulček, naslednji 9. maja v Klubu Daktari, 12. maja pa še v Studiu 13 Radia Slovenija.

Na koncertu v radijski oddaji Sobotni glasbeni večer z Janetom Webrom (Studio 13) na Prvem programu Radia Slovenija bo prvi del posvetil svojim novim in starejšim skladbam, v drugem delu pa se bo poklonil legendarnemu ameriškemu piscu in skladatelju Bobu Dylanu, ki je za svoje ustvarjanje pred kratkim prejel tudi Nobelovo nagrado za literaturo.

Michael Weiskopf je bil še pred leti vpliven revijski založnik, nato pa je svoj posel prodal in se tudi profesionalno posvetil glasbi, svoji prvi ljubezni. Poleg svojih avtorskih pesmi), ima Weiskopf v ZDA priljubljen tribute bend, ki je posvečen Bobu Dylanu. The Complete Unknowns kljub imenu niso popolnoma neznani, saj za njihove nastope vlada veliko zanimanja.

Michael je o svoji neverjetni življenjski zgodbi, ki ga je vodila od sirote do newyorških cest, ustanovitve nekaj znanih medijskih projektov, ki so mu zagotovili doživljenjsko finančno varnost, ter nato ponovni združitvi z glasbo napisal tudi avtobiografijo Sharp Turns, ki je na voljo tudi prek Amazona in Kindla.

