Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo premiero komične drame Dušana Jovanovića Ekshibicionist, koncert mlade švedske indie rock skupine The Bongo Club, razglasitev zmagovalca Nagrade skupine OHO, premiero dokumentarnega filma Električne sanje v režiji Dušana Moravca, koncert ob 49. rojstnem dnevu Radia Študent, na katerem bodo nastopili: Žen, Styröfoam, Warrego Valles ter DJ-ja Luna Nulla in Tritch.

Četrtek, 10. maj

V Umetnostni galeriji Maribor bodo ob 18.00 odprli prodajno razstavo Par hrušk modnih oblikovalk Polone Poklukar in Mire Strnad, ki so ju ob razstavi Vlaste Zorko povabili, da za UGM trgovino oblikujeta nekaj kosov, ki navdih črpajo iz kiparkinega dela. Ustvarjalki sta se njenega opusa lotili vsaka s svojim orodjem – klobukom in srajco. Polona Poklukar se je odločila za dva motiva: ženski telesi, ki spominjata na par hrušk ter otroško frizuro, ki se kot lasulja-čelada transformira v klobuk. Mira Strnad je v svoje srajce ujela duh časa, ko je Vlasta Zorko vstopala v kulturni milje mesta Maribor sredi 20. stoletja.

Polona Poklukar (2016)

© Damjan Švarc

Na Malem odru SNG Nova Gorica bo ob 20.00 premiera komične drame Dušana Jovanovića Ekshibicionist, ki govori o Fredu Millerju, zelo uspešnem in bogatem borznem mešetarju, ki zaradi ekshibicionizma že tretjič pristane v ječi. Čeprav je zgodba postavljena v Ameriko, petnajst let od nastanka besedila delujejo vprašanja, ki jih postavlja, le še bolj domače: Kako se družba sooča s patološkimi seksualnimi pojavi? Koliko psihiatri dejansko zdravijo bolnike? Kakšne kompenzacije si osamljeni izmišljajo ob soočanju z odsotnostjo ljubezni? In nenazadnje, ali je moč preseči delitev na "normalne" in "nenormalne"? Režija: Marko Bulc

© Peter Uhan

V Galeriji Alkatraz (Metelkova) Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Maruše Meglič z naslovom Človek je osamljen otok. Site specific umetniško delo se prilagaja prostoru in gradi iz njenih značilnosti. Vsebinsko pa je instalacija pravzaprav inscenirana eksistencialna drama, ki apelira na obiskovalce in jih sili v razmišljanje o pomenu bivanja. V Klubu Gromka pa bo ob 20.30 v okviru cikla Defonija nastopila zasedba Ingrid Laubrock's Anti-House.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila mlada švedska indie rock skupina The Bongo Club, ki je februarja izdala svoj prvenec Anybody Have a Lighter?. Kot predskupina bodo nastopili aktualni prvaki Špil lige, shagadelični rock mladci Joker Out.

DxLEkNPnJvw

Petek, 11. maj

V Galeriji P74 Ljubljana bodo ob 19.00 že trinajstič zapored razglasili zmagovalca Nagrade skupine OHO 2018 in odprli razstavo del letošnjih nominirancev Nane Wolke, Đejmija Hadrovića, Danila Milovanovića in Neže Knez.

V SLG Celje bo ob 19.30 premiera drame Nebojše Pop-Tasića Onjegin, ki je nastala po motivih romana Jevgenij Onjegin (1833) Aleksandra Sergejeviča Puškina. Znameniti roman v verzih je nastajal več kot sedem let in velja za klasično delo ruske književnosti. Pesnitev ima za osnovo epsko podlago, ki se ji pridružujejo lirske sestavine, pa tudi ironija in satira. Jevgenij Onjegin je peterburški plemič, ki ima vse, vendar je zdolgočasen in naveličan življenja. Režija: Yulia Roschina

V Mestni galeriji Nova Gorica bodo ob 20.00 odprli razstavo slik Silvestra Plotajsa Sicoa z naslovom Kruh je moj art. Na ogled bodo najnovejša dela, ki pripovedujejo o tem, kako si umetnik služi svoj kruh.

Ravnovesje (2017)

V Švicariji Ljubljana bo od 20.00 dalje potekala rojstnodnevna zabava Radia Študent Postojanka 49, na kateri bodo nastopili: Žen, Styröfoam, Warrego Valles ter DJ-ja Luna Nulla in Tritch.

1LGnL7ELjp0

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 premiera dokumentarnega filma Električne sanje o glasbeniku Mihi Kralju. Režija: Dušan Moravec

Sobota, 12. maj

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.00 gostoval norveški pisatelj Jo Nesbø, ki je poznan kot eden najboljših piscev kriminalk na svetu. Njegovi romani z glavnim junakom detektivom Harryjem Holom so dosegli uspeh tako na Norveškem kot tudi drugod po svetu (prodanih je bilo že štirideset milijonov izvodov knjig). Njegove knjige so prevedene v štirideset jezikov, pogosto nagrajene in redno na lestvicah najbolje prodajanih knjig. Tokrat bo predstavil priredbo Shakespearove tragedije Macbeth. Pogovor bo vodila Ksenija Horvat, besedila pa bo brala igralka Maša Derganc.